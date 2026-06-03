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गुरुवार को पीले कनेर के उपाय: जीवन की परेशानियां करें कम, लाएं ढेरों खुशियां

धर्म और ज्योतिष News

गुरुवार को पीले कनेर के उपाय: जीवन की परेशानियां करें कम, लाएं ढेरों खुशियां
गुरुवार उपायपीला कनेरवास्तु टिप्स
📆03-06-2026 10:24:00
📰NBT Hindi News
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गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। पीले कनेर के फूलों से किए गए उपाय जीवन की आर्थिक और मानसिक समस्याओं को दूर कर सुख-समृद्धि लाते हैं।

गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इस दिन पीले रंग का उपयोग करना अत्यंत शुभ होता है। पीला रंग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। विशेष रूप से पीले कनेर के फूलों के उपाय करने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है। यह फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रयोग से जीवन में सुख-शांति आती है। आइए विस्तार से जानें गुरुवार को किए जाने वाले पीले कनेर के उपाय और उनसे मिलने वाले लाभ। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप पीले कनेर के ताजे फूलों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो परिवार में सुखद वातावरण बना रहता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही इस उपाय से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। यदि आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो गुरुवार को पीले कनेर के फूल को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यह सरल उपाय धन की कमी को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल चढ़ाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। जल के साथ इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। गुरुवार के दिन पीले कनेर से तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है और सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं केले के वृक्ष की पूजा करके उसके पास घी का दीपक जलाने और पीले कनेर अर्पित करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे करियर और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो पीले वस्त्र धारण करने और लक्ष्मी-नारायण मंदिर जाने से विवाह के योग बनते हैं। पीला रंग मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालकर मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। यह कुबेर और माता लक्ष्मी को प्रिय है, जिससे व्यवसाय और करियर में लाभ होता है। साथ ही यह रंग एक कवच की तरह काम करता है जो अवसाद और बुरी नजर से बचाता है। गुरुवार के दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना भी न भूलें, इससे देवगुरु प्रसन्न होते हैं। इन सभी उपायों को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर खुशियां आती हैं। पीले रंग और कनेर के फूलों का यह संयोजन न केवल शास्त्र सम्मत है बल्कि प्रयोग में भी सरल है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इस दिन पीले रंग का उपयोग करना अत्यंत शुभ होता है। पीला रंग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। विशेष रूप से पीले कनेर के फूलों के उपाय करने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है। यह फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रयोग से जीवन में सुख-शांति आती है। आइए विस्तार से जानें गुरुवार को किए जाने वाले पीले कनेर के उपाय और उनसे मिलने वाले लाभ। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन यदि आप पीले कनेर के ताजे फूलों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो परिवार में सुखद वातावरण बना रहता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही इस उपाय से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। यदि आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो गुरुवार को पीले कनेर के फूल को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यह सरल उपाय धन की कमी को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल चढ़ाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। जल के साथ इन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। गुरुवार के दिन पीले कनेर से तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है और सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं केले के वृक्ष की पूजा करके उसके पास घी का दीपक जलाने और पीले कनेर अर्पित करने से देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे करियर और जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो पीले वस्त्र धारण करने और लक्ष्मी-नारायण मंदिर जाने से विवाह के योग बनते हैं। पीला रंग मणिपुर चक्र पर प्रभाव डालकर मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता बढ़ाता है। यह कुबेर और माता लक्ष्मी को प्रिय है, जिससे व्यवसाय और करियर में लाभ होता है। साथ ही यह रंग एक कवच की तरह काम करता है जो अवसाद और बुरी नजर से बचाता है। गुरुवार के दिन घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना भी न भूलें, इससे देवगुरु प्रसन्न होते हैं। इन सभी उपायों को करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होकर खुशियां आती हैं। पीले रंग और कनेर के फूलों का यह संयोजन न केवल शास्त्र सम्मत है बल्कि प्रयोग में भी सरल है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं

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