गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में नेशनल फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने तमाम अभावों और संघर्षों के बीच अभ्यास किया है। कभी पूरा खाना नहीं मिला तो कभी फटे ट्रैक पर अभ्यास करना पड़ा और कई बार भूखे पेट भी ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ी। उन्होंने छठी कक्षा से ही दौड़ना शुरू कर दिया था और अंडर-19 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता।

कभी नहीं मिली पूरी डाइट तो कभी खराब ट्रैक पर की प्रैक्टिस, तमाम परेशानियों को हराकर गुरिंदर बने रिकॉर्ड ‘वीर’ जालंधर के गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में नेशनल फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने तमाम अभावरांची में जारी नेशनल फेडरेशन कप में जालंधर के गुरिंदरवीर सिंह ने ऐसा इतिहास रच दिया, जिसने जालंधर ही नहीं पूरे पंजाब का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अधूरी सुविधाओं और संघर्षों के बीच अभ्यास करने वाले गुरिंदरवीर ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस संघर्ष में कभी पूरी डाइट नहीं मिली तो कभी फटे ट्रैक पर अभ्यास करना पड़ा और कई बार भूखे पेट भी ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ी। गुरिंदरवीर के पिता कमलजीत सिंह बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो उठे। वे खुद भी वॉलीबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटे ने कभी मौसम की परवाह नहीं की। गर्मी, सर्दी या वर्षा...

हर हाल में अभ्यास जारी रखा। कोविड काल में घर के भीतर अभ्यास करता रहा। उसका एक ही सपना है कि देश के लिए ओलिंपिक पदक जीतना। वाहेगुरु की मेहर रही तो बेटा ओलिंपिक में पदक जरूर जीतेगा। मां रुपिंदर कौर ने कहा कि बेटे को उसकी मेहनत का फल मिला है। गुरिंदरवीर ने छठी कक्षा से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। नौवीं के बाद उसने जालंधर के स्पोर्ट्स स्कूल में दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात कोच सर्बजीत सिंह हैप्पी से हुई। कोच सर्बजीत बताते हैं कि शुरुआती तीन-चार वर्षों में उन्होंने परिवार को साफ कह दिया था कि तुरंत परिणाम की उम्मीद न रखें। पहले नींव तैयार होती है, फिर प्रदर्शन सामने आता है।गुरिंदरवीर ने भी धैर्य नहीं खोया। लगातार मेहनत करता रहा और अंडर-19 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। अंडर-20 में 100 मीटर रेस में 10.35 सेकेंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कभी उसे अभ्यास के लिए बेहतर ट्रैक तक नसीब नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि सही अभ्यास के लिए गुरिंदरवीर को तरनतारन तक जाना पड़ता था। कोच कहते हैं कि पंजाब में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं, लेकिन सुविधाओं और डाइट का संकट आज भी बड़ा मुद्दा है। कई बार गुरिंदरवीर को बाहर का खाना खाना पड़ा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई।लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद गुरिंदरवीर रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े और मुंबई पहुंच गए। वहां उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर सुविधाएं मिलीं। कोच हैप्पी का कहना है कि यदि पंजाब के खिलाड़ियों को शुरू से वैज्ञानिक ट्रेनिंग, पोषण और खेल सुविधाएं मिलें तो राज्य से कई अंतरराष्ट्रीय धावक निकल सकते हैं।गुरिंदरवीर कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर लोग उनकी तुलना उड़न सिख मिल्खा सिंह से कर रहे हैं, जो उनके लिए गर्व की बात है। वह अपने कोच सर्बजीत सिंह को ही अपना आदर्श मानते हैं। उनका कहना है कि कोच ने सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी, बल्कि कई बार अपनी जेब से डाइट तक उपलब्ध करवाई। मुंबई में ट्रेनिंग के दौरान भी जब कभी वह जालंधर लौटते, सीधे स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचकर कोच के साथ अभ्यास शुरू कर देते थे। पंजाब के बेटे ने रचा इतिहास, 100 मी दौड़ में 10.09 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया; सीएम मान ने दी शुभकामनाएं





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