गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के सिपाही की शर्मनाक करतूत: ब्रेकअप के बाद पूर्व प्रेमिका को सड़क पर घसीटा और थार से मारी टक्कर

दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने ब्रेकअप से बौखलाकर गुरुग्राम के सेक्टर-56 में अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ बर्बरता की। आरोपी ने युवती को बालों से पकड़कर घसीटा और सोसायटी के गेट को टक्कर मार कर फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हरियाणा के गुरुग्राम शहर से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहाँ कानून की रक्षा करने वाले एक पुलिसकर्मी ने ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी पूर्व प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना गुरुग्राम के पॉश इलाके सेक्टर-56 की एक प्रतिष्ठित सोसायटी की है, जहाँ दिल्ली पुलिस में तैनात एक सिपाही ने ब्रेकअप से नाराज होकर अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ न केवल मारपीट की, बल्कि उसे सड़क पर बेरहमी से घसीटा भी। इस पूरी घटना ने समाज और पुलिस प्रशासन की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि जिस वर्दी को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, उसी वर्दी में एक व्यक्ति ने इस तरह की बर्बरता को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान गाजियाबाद के इंद्रापुरम निवासी रोनित यादव के रूप में हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है और उसकी ड्यूटी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार, पीड़िता दिल्ली के ही एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रही है। कॉलेज के दौरान ही रोनित और युवती की दोस्ती हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदल गई। हालांकि, कुछ समय बाद युवती को रोनित की आदतों और उसके व्यवहार से परेशानी होने लगी, जिसके कारण उसने अपने आत्मसम्मान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उससे संबंध समाप्त कर लिए। ब्रेकअप के इस फैसले ने रोनित को अंदर से झकझोर दिया और वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया कि युवती ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है। घटना वाले दिन, रोनित यादव शराब के नशे में पूरी तरह धुत था और उसका मकसद केवल अपनी पूर्व प्रेमिका को प्रताड़ित करना था। वह अलसुबह करीब साढ़े पांच बजे अपनी थार गाड़ी लेकर सेक्टर-56 स्थित उस सोसायटी में पहुँचा जहाँ युवती रहती है। आरोपी ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसने वहां हंगामा शुरू कर दिया। वह गाली-गलौज करने लगा और पीड़िता की माँ तथा उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन को जान से मारने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, उसने युवती के परिवार के प्रति अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और दुष्कर्म जैसी घिनौनी धमकी भी दी, जिससे परिवार के सदस्य गहरे सदमे और डर में आ गए। जब पीड़िता एक पारिवारिक समारोह से लौटकर सोसायटी पहुंची, तो रोनित पहले से ही वहां घात लगाकर बैठा था। जैसे ही युवती उसकी नजर में आई, आरोपी ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया और उसके साथ हिंसक मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए खौफनाक दृश्यों में देखा जा सकता है कि रोनित ने युवती को उसके बालों से पकड़ा और उसे सड़क पर बेरहमी से घसीटना शुरू कर दिया। युवती अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। इस बीच, वहां मौजूद एक अन्य युवक ने युवती को बचाने का प्रयास किया, जिसके बाद आरोपी सिपाही ने उस युवक के साथ भी हाथापाई की और उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की। गुस्से और नशे में पागल आरोपी ने जब देखा कि लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह अपनी थार गाड़ी में सवार होकर तेजी से भागने लगा। भागते समय उसने सोसायटी के मुख्य गेट को जोरदार टक्कर मारी, जिससे गेट को काफी नुकसान पहुँचा। यह पूरी वारदात सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को आरोपी की पहचान करने और सबूत जुटाने में आसानी हुई। घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी रोनित यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मामला न्यायालय पहुँचा, तो आरोपी सिपाही ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने घटना की गंभीरता और सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। वर्तमान में आरोपी रोनित यादव भोंडसी जेल में बंद है और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नशे की लत और ईर्ष्या इंसान को किस हद तक गिरा सकती है, और जब ऐसा व्यक्ति सत्ता या वर्दी के नशे में हो, तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने इस घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई है, हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे.

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