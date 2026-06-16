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गुरुग्राम में 800 दस्तावेज़ जांच के बाद 13 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार

शहर और राज्य News

गुरुग्राम में 800 दस्तावेज़ जांच के बाद 13 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार
गुरुग्रामअवैध प्रवासियों की गिरफ्तारीबांग्लादेशी नागरिक
📆16-06-2026 11:09:00
📰Amar Ujala
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गुरुग्राम पुलिस ने 800 से अधिक संदिग्धों के दस्तावेज़ जांच कर 13 बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़कर डिपोर्ट करने की कार्यवाही शुरू की। अभियान के बारे में अधिकारी ने स्पष्टीकरण दिया और जनता से सहयोग का आग्रह किया।

गुरुग्राम शहर में चल रहे विशेष पहचान‑सत्यापन अभियान में पुलिस ने कुल 800 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जाँच की। इस व्यापक जांच के हिस्से के रूप में 13 बांग्लादेशी नागरिक ों को गिरफ्तार कर उनके पास मौजूद बांग्लादेशी नागरिक ता प्रमाणपत्रों को बरामद किया गया। इस समूह के सभी लोग कालियागंज सीमा‑पार से बांग्लादेशी संगठनों की मदद से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे और शहर के विभिन्न निर्माणाधीन साइटों, झुग्गियों, किराए के मकानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन हरन्‍हारियों को क़ानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी ही डिपोर्ट किया जाएगा और ऐसे किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध शाखा, सैक्टर‑39 की टीम ने विशेष रूप से निर्माणाधीन इमारतों और झुग्गियों में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए व्यापक जाँच की। कई स्थानों पर दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच और नागरिकता की पुष्टि करने के बाद 13 बांग्लादेशी नागरिक ों को पकड़ा गया। इन सभी ने अपनी गिरफ्तारी के समय स्वीकार किया कि वे कालियागंज सीमा‑बिंदु से बांग्लादेशी एजेंसियों के सहयोग से भारत में प्रवेश कर गए थे और यहाँ मजदूर कार्यों में लगे थे। पुलिस ने कहा कि यह अभियान वैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों और वैध बाहरी नागरिकों को कोई असुविधा नहीं पहुँचाएगा, और जो भी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, उनके विरुद्ध आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक की जानकारी मिले तो तुरंत 112 के पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में सूचना दें। साथ ही किरायेदारों, घरेलू सहायकों, कर्मचारियों और होटल‑व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों के दस्तावेज़ों की जांच करवाने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह पहचान‑सत्यापन अभियान निरन्तर जारी रहेगा, और सार्वजनिक सहयोग के बिना इस प्रकार की अवैध प्रवासियों को उखाड़ फेंकना संभव नहीं होगा.

गुरुग्राम शहर में चल रहे विशेष पहचान‑सत्यापन अभियान में पुलिस ने कुल 800 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जाँच की। इस व्यापक जांच के हिस्से के रूप में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके पास मौजूद बांग्लादेशी नागरिकता प्रमाणपत्रों को बरामद किया गया। इस समूह के सभी लोग कालियागंज सीमा‑पार से बांग्लादेशी संगठनों की मदद से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे और शहर के विभिन्न निर्माणाधीन साइटों, झुग्गियों, किराए के मकानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन हरन्‍हारियों को क़ानूनी प्रक्रिया के तहत जल्दी ही डिपोर्ट किया जाएगा और ऐसे किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध शाखा, सैक्टर‑39 की टीम ने विशेष रूप से निर्माणाधीन इमारतों और झुग्गियों में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए व्यापक जाँच की। कई स्थानों पर दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच और नागरिकता की पुष्टि करने के बाद 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। इन सभी ने अपनी गिरफ्तारी के समय स्वीकार किया कि वे कालियागंज सीमा‑बिंदु से बांग्लादेशी एजेंसियों के सहयोग से भारत में प्रवेश कर गए थे और यहाँ मजदूर कार्यों में लगे थे। पुलिस ने कहा कि यह अभियान वैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों और वैध बाहरी नागरिकों को कोई असुविधा नहीं पहुँचाएगा, और जो भी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, उनके विरुद्ध आवश्यक राहत प्रदान की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध या अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक की जानकारी मिले तो तुरंत 112 के पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में सूचना दें। साथ ही किरायेदारों, घरेलू सहायकों, कर्मचारियों और होटल‑व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों के दस्तावेज़ों की जांच करवाने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह पहचान‑सत्यापन अभियान निरन्तर जारी रहेगा, और सार्वजनिक सहयोग के बिना इस प्रकार की अवैध प्रवासियों को उखाड़ फेंकना संभव नहीं होगा

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

गुरुग्राम अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट प्रक्रिया पुलिस पहचान अभियान

 

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