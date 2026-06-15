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गुरुग्राम में टमाटर की कीमतों में तेज उछाल, एक सप्ताह में दोगुना से अधिक

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गुरुग्राम में टमाटर की कीमतों में तेज उछाल, एक सप्ताह में दोगुना से अधिक
टमाटर की कीमतगुरुग्राम सब्जी मंडीआपूर्ति कमी
📆15-06-2026 13:29:00
📰Dainik Jagran
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गुरुग्राम में टमाटर की आपूर्ति में कमी के कारण कीमतों में कड़ी उछाल आई है। एक सप्ताह में दाम 30-35 रुपये से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलो हो गए। अन्य सब्जियों की कीमत स्थिर रही।

गुरुग्राम में टमाटर की कीमत ों में तेजी से उछाल आया है। एक सप्ताह के भीतर टमाटर का दाम लगभग दोगुना होकर 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इससे पहले सात जून तक टमाटर 30-35 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, जबकि नौ जून को यह 50-55 रुपये के बीच आया। सोमवार को थोक मंडी में टमाटरीय दाम 60 रुपये प्रति किलो और खुदरा में 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। अन्य सब्जियों की कीमत स्थिर रही है, जिससे टमाटर की अलग से उच्च क希少 आपूर्ति स्पष्ट होती है। सब्जी मंडी के सचिव यदुराज यादव का अनुसार, हरी सब्जी की आपूर्ति सामान्य है, परंतु टमाटर की आपूर्ति में कमी के कारण इसकी कीमत बढ़ी। गुरुग्राम में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से हरी सब्जी आती है। यहां रोजाना लगभग 9 से 11 हजार क्विंटल फल-सब्जी पहुंचती है.

गुरुग्राम में टमाटर की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। एक सप्ताह के भीतर टमाटर का दाम लगभग दोगुना होकर 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इससे पहले सात जून तक टमाटर 30-35 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, जबकि नौ जून को यह 50-55 रुपये के बीच आया। सोमवार को थोक मंडी में टमाटरीय दाम 60 रुपये प्रति किलो और खुदरा में 80 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। अन्य सब्जियों की कीमत स्थिर रही है, जिससे टमाटर की अलग से उच्च क希少 आपूर्ति स्पष्ट होती है। सब्जी मंडी के सचिव यदुराज यादव का अनुसार, हरी सब्जी की आपूर्ति सामान्य है, परंतु टमाटर की आपूर्ति में कमी के कारण इसकी कीमत बढ़ी। गुरुग्राम में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से हरी सब्जी आती है। यहां रोजाना लगभग 9 से 11 हजार क्विंटल फल-सब्जी पहुंचती है

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