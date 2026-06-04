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गुरुग्राम की दिल्ली अग्निकांड में सीए विवेक अग्रवाल की मृत्यु: सामाजिक कार्यकर्ता की दुखद मौत ने शहर को झकझोरा दिया

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गुरुग्राम की दिल्ली अग्निकांड में सीए विवेक अग्रवाल की मृत्यु: सामाजिक कार्यकर्ता की दुखद मौत ने शहर को झकझोरा दिया
गुरुग्राम दिल्ली अग्निकांडसीए विवेक अग्रवाल मृत्युअवैध होटल गुरुग्राम
📆04-06-2026 20:56:00
📰Dainik Jagran
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गुरुग्राम के सेक्टर-46 निवासी सीए विवेक अग्रवाल की दिल्ली अग्निकांड में दुखद मृत्यु हो गई। एक मिलनसार सामाजिक कार्यकर्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट के उनके निधन पर स्थानीय समाज गहरा दर्द महसूस कर रहा है। घटना के बाद शहर में अवैध होटलों, गेस्ट हाउस और पीजी पर नजरअंदाज की आलोचना बढ़ी है। निवासी और स्थानीय नेता मांग करते हैं कि ऐसे संस्थानों पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। यह घटना व्यवस्था की विफलता का संकेत मानी जा रही है और जनता में असुरक्षा के भावनाएं जागृत हुए हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर-46 निवासी सीए विवेक अग्रवाल की दिल्ली अग्निकांड में दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने शहर में गहराई से आघात पहुँचाया है। विवेक अग्रवाल दो साल पहले गुरुग्राम में आए थे, पहले दिल्ली और नोएडा में रहते थे। साइबर सिटी की चमक उन्हें पसंद थी और उन्होंने समाज में अच्छी जगह बना ली थी। वह कार्यकर्ता स्तर पर काफी मशहूर थे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सेवा के लिए बहुत से सामाजिक संगठन उन्हें याद करते थे। उन्होंने कभी भी सेवा के बदले पैसे नहीं लिए और बताते थे कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए समाज के लिए कुछ करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते तो किसी न किसी मध्यम से सेवा करना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल हजारों लोगों ने उनके मिलनसार स्वभाव और सामाजिक योगदान का जिक्र किया। सेक्टर-46 सेवा संघर्ष समिति के अध्यक विनोद ठाकरान बताते हैं कि विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए थे और काफी व्यस्त रहने के बाद भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे। उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगा और बहुत मिलनसार प्रवृति के थे। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सबको लगता है। स्थानीय निवासी अतुल बजाज कहते हैं कि साइबर सिटी में हजारों अवैध होटल, गेस्ट हाउस और पीजी चल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। इस घटना के लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरा मकान आज मातम से भरा हुआ है। बृहस्पतिवार को पूरे शहर में लोग एक वंश के समाप्त होने की चर्चा करते रहे। दिल्ली अग्निकांड में पूरा परिवार उड़ गया। सेक्टर-40 निवासी राकेश वर्मा और नरेंद्र कुमार का कहना है कि पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। अवैध होटलों, गेस्ट हाउस और पीजी पर तत्काल अटक लगाने की मांग की जा रही है.

गुरुग्राम के सेक्टर-46 निवासी सीए विवेक अग्रवाल की दिल्ली अग्निकांड में दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने शहर में गहराई से आघात पहुँचाया है। विवेक अग्रवाल दो साल पहले गुरुग्राम में आए थे, पहले दिल्ली और नोएडा में रहते थे। साइबर सिटी की चमक उन्हें पसंद थी और उन्होंने समाज में अच्छी जगह बना ली थी। वह कार्यकर्ता स्तर पर काफी मशहूर थे और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सेवा के लिए बहुत से सामाजिक संगठन उन्हें याद करते थे। उन्होंने कभी भी सेवा के बदले पैसे नहीं लिए और बताते थे कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए समाज के लिए कुछ करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते तो किसी न किसी मध्यम से सेवा करना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल हजारों लोगों ने उनके मिलनसार स्वभाव और सामाजिक योगदान का जिक्र किया। सेक्टर-46 सेवा संघर्ष समिति के अध्यक विनोद ठाकरान बताते हैं कि विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीए थे और काफी व्यस्त रहने के बाद भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे। उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगा और बहुत मिलनसार प्रवृति के थे। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सबको लगता है। स्थानीय निवासी अतुल बजाज कहते हैं कि साइबर सिटी में हजारों अवैध होटल, गेस्ट हाउस और पीजी चल रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। इस घटना के लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। सभी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पूरा मकान आज मातम से भरा हुआ है। बृहस्पतिवार को पूरे शहर में लोग एक वंश के समाप्त होने की चर्चा करते रहे। दिल्ली अग्निकांड में पूरा परिवार उड़ गया। सेक्टर-40 निवासी राकेश वर्मा और नरेंद्र कुमार का कहना है कि पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। अवैध होटलों, गेस्ट हाउस और पीजी पर तत्काल अटक लगाने की मांग की जा रही है

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गुरुग्राम दिल्ली अग्निकांड सीए विवेक अग्रवाल मृत्यु अवैध होटल गुरुग्राम साइबर सिटी सुरक्षा सामाजिक कार्यकर्ता सेक्टर-46 गुरुग्राम

 

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