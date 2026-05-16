गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक का होगा कायाकल्प: 2 करोड़ की लागत से संवरेगा शहर का यह प्रमुख जंक्शन

जीएमडीए द्वारा गुरुग्राम के व्यस्त अतुल कटारिया चौक का 2 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण और सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसमें हरियाली, आधुनिक लाइटिंग और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है।

हरियाणा के आधुनिक शहर गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। साइबर सिटी के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों में से एक, लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक , अब एक पूरी तरह से नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए ने इस प्रमुख जंक्शन के कायाकल्प के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत इसके सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस पूरी परियोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाना है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए यातायात को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है। यह चौक ओल्ड दिल्ली रोड पर स्थित है और शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने वाली एक मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहाँ से एक रास्ता दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर की ओर जाता है, तो वहीं दूसरा मार्ग गुरुग्राम बस स्टैंड, ओल्ड गुरुग्राम और शीतला माता रोड को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह जंक्शन दिल्ली-जयपुर हाईवे से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ दिन-रात वाहनों का भारी दबाव रहता है। सुंदरीकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना में सौंदर्य और उपयोगिता का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। जीएमडीए के अधिकारियों ने इस चौक को एक नया और आकर्षक रूप देने के लिए आगरा के प्रसिद्ध लाल पत्थर का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जो इस जंक्शन को एक राजसी और गरिमामय स्वरूप प्रदान करेगा। केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क के किनारों पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है और व्यवस्थित लैंडस्केपिंग के जरिए ग्रीन पैच विकसित किए जा रहे हैं। इन हरित क्षेत्रों के निर्माण से न केवल चौक की दृश्य सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यह शहरी प्रदूषण को कम करने और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। रात के समय इस चौक की रौनक और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ अत्याधुनिक एलईडी लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। ये आधुनिक लाइटें न केवल चौक को एक आधुनिक शहरी लुक देंगी, बल्कि अंधेरे के समय वाहन चालकों को स्पष्ट दृश्यता प्रदान कर सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ के यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करना है। जीएमडीए ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सुंदरीकरण के कार्यों के दौरान यातायात के प्रवाह में कोई बाधा न आए और भविष्य में भी यहाँ जाम की समस्या कम से कम हो। चौक की नई डिजाइनिंग पूरी तरह से ट्रैफिक मूवमेंट और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। लेन व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक बनाया जा रहा है ताकि वाहन चालक बिना किसी भ्रम के अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकें। यातायात संकेतकों और संकेतों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे सिग्नल पर रुकने वाले वाहनों के समय में कमी आएगी और यातायात का संचालन अधिक सुचारु हो सकेगा। यह पहल उन हजारों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो प्रतिदिन इस व्यस्त जंक्शन से होकर गुजरते हैं। परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए जीएमडीए के एक्सईएन अमित गोदारा ने बताया कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो करोड़ रुपये के इस निवेश के बाद अतुल कटारिया चौक की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो यह चौक न केवल एक परिवहन केंद्र के रूप में, बल्कि शहर के एक लैंडमार्क के रूप में भी उभरेगा। इस तरह के विकास कार्य गुरुग्राम को एक ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जहाँ बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा और आम जनता को बेहतर शहरी जीवन का अनुभव प्राप्त होगा.

हरियाणा के आधुनिक शहर गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। साइबर सिटी के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण चौराहों में से एक, लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक, अब एक पूरी तरह से नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए ने इस प्रमुख जंक्शन के कायाकल्प के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसके तहत इसके सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस पूरी परियोजना पर लगभग दो करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाना है, बल्कि यहाँ से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए यातायात को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है। यह चौक ओल्ड दिल्ली रोड पर स्थित है और शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों को जोड़ने वाली एक मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहाँ से एक रास्ता दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर की ओर जाता है, तो वहीं दूसरा मार्ग गुरुग्राम बस स्टैंड, ओल्ड गुरुग्राम और शीतला माता रोड को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह जंक्शन दिल्ली-जयपुर हाईवे से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ दिन-रात वाहनों का भारी दबाव रहता है। सुंदरीकरण की इस महत्वाकांक्षी योजना में सौंदर्य और उपयोगिता का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। जीएमडीए के अधिकारियों ने इस चौक को एक नया और आकर्षक रूप देने के लिए आगरा के प्रसिद्ध लाल पत्थर का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जो इस जंक्शन को एक राजसी और गरिमामय स्वरूप प्रदान करेगा। केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क के किनारों पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है और व्यवस्थित लैंडस्केपिंग के जरिए ग्रीन पैच विकसित किए जा रहे हैं। इन हरित क्षेत्रों के निर्माण से न केवल चौक की दृश्य सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि यह शहरी प्रदूषण को कम करने और स्थानीय तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। रात के समय इस चौक की रौनक और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यहाँ अत्याधुनिक एलईडी लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। ये आधुनिक लाइटें न केवल चौक को एक आधुनिक शहरी लुक देंगी, बल्कि अंधेरे के समय वाहन चालकों को स्पष्ट दृश्यता प्रदान कर सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ के यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करना है। जीएमडीए ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सुंदरीकरण के कार्यों के दौरान यातायात के प्रवाह में कोई बाधा न आए और भविष्य में भी यहाँ जाम की समस्या कम से कम हो। चौक की नई डिजाइनिंग पूरी तरह से ट्रैफिक मूवमेंट और वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। लेन व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक बनाया जा रहा है ताकि वाहन चालक बिना किसी भ्रम के अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकें। यातायात संकेतकों और संकेतों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे सिग्नल पर रुकने वाले वाहनों के समय में कमी आएगी और यातायात का संचालन अधिक सुचारु हो सकेगा। यह पहल उन हजारों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो प्रतिदिन इस व्यस्त जंक्शन से होकर गुजरते हैं। परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी देते हुए जीएमडीए के एक्सईएन अमित गोदारा ने बताया कि कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो करोड़ रुपये के इस निवेश के बाद अतुल कटारिया चौक की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। यह परियोजना इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो यह चौक न केवल एक परिवहन केंद्र के रूप में, बल्कि शहर के एक लैंडमार्क के रूप में भी उभरेगा। इस तरह के विकास कार्य गुरुग्राम को एक ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जहाँ बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा और आम जनता को बेहतर शहरी जीवन का अनुभव प्राप्त होगा





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गुरुग्राम अतुल कटारिया चौक जीएमडीए शहरी विकास यातायात प्रबंधन

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