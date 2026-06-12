गुरुग्राम पेट्रोल पंप पर हिंसा: छह युवकों ने तीन की तरफ से हमला कर पीटा, सीसीटीवी में कैद वीडियो वायरल

गुरुग्राम के बसई रोड पर एक पेट्रोल पंप पर बारीकी से कैद किया गया एक वीडियो में छह युवकों को तीन युवकों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। घटना में पीटे गए युवकों में से एक दोस्त भाग आया और एक को आरोपियों ने पीटकर अधमरा कर दिया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने बीच-बचाव नहीं किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गुरुग्राम के बसई रोड पर एक पेट्रोल पंप पर एक दर्शनीय हिंसा का घटना दिनांक २०२४ की घटना में दो बाइक सवार छह युवक ने एक अन्य बाइक सवार तीन युवकों को घेरा और बेरहमी से पीटा। पेट्रोल पंप के कर्मचारी और वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास नहीं किया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह बेखौफ बदमाश युवक को चारों तरफ से घेरकर मार रहे हैं। घटना गुरुवार देर रात लगभग ११ बजे हुई। आरोपियों के हाथों में डंडे थे। इन तीन युवकों ने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया तो पहले से खड़े ग्रुप में से दो युवक इनके पास आकर बात करने लगे। जब यह तीन युवक अपनी बाइक को लेकर निकलने लगे तो एक आरोपी ने बाइक की चाबी घुमाकर बाइक बंद कर दिया। फिर पीछे बैठा युवक उतरकर भाग निकला। बीच में बैठे युवक को आरोपियों ने उतार लिया और डंडे मारते हुए साइड में ले गए। जबकि बाइक चला रहा युवक भी अपने दोस्त को छोड़कर मौके से बाइक भगा ले गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये मामला संज्ञान में आया है। अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है। घटना का विस्तृत साक्षात्कार और जांच जारी है। सोशल मीडिया पर ये फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। इस घटना में बागी युवकों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही जारी है.
गुरुग्राम के बसई रोड पर एक पेट्रोल पंप पर एक दर्शनीय हिंसा का घटना दिनांक २०२४ की घटना में दो बाइक सवार छह युवक ने एक अन्य बाइक सवार तीन युवकों को घेरा और बेरहमी से पीटा। पेट्रोल पंप के कर्मचारी और वहां मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास नहीं किया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह बेखौफ बदमाश युवक को चारों तरफ से घेरकर मार रहे हैं। घटना गुरुवार देर रात लगभग ११ बजे हुई। आरोपियों के हाथों में डंडे थे। इन तीन युवकों ने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाया तो पहले से खड़े ग्रुप में से दो युवक इनके पास आकर बात करने लगे। जब यह तीन युवक अपनी बाइक को लेकर निकलने लगे तो एक आरोपी ने बाइक की चाबी घुमाकर बाइक बंद कर दिया। फिर पीछे बैठा युवक उतरकर भाग निकला। बीच में बैठे युवक को आरोपियों ने उतार लिया और डंडे मारते हुए साइड में ले गए। जबकि बाइक चला रहा युवक भी अपने दोस्त को छोड़कर मौके से बाइक भगा ले गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिये मामला संज्ञान में आया है। अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है। घटना का विस्तृत साक्षात्कार और जांच जारी है। सोशल मीडिया पर ये फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। इस घटना में बागी युवकों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही जारी है
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