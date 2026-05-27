गुरुग्राम में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री 6 साल से कर रहा था मरीजों का इलाज

गुरुग्राम में एक व्यक्ति छह साल से खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज करता रहा। स्वास्थ्य विभाग को गुप्त शिकायत मिली और ड्रग्स कंट्रोल विभाग व पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। आरोपित सुकुमार बिस्वास को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गुरुग्राम में एक व्यक्ति छह साल से खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज करता रहा। स्वास्थ्य विभाग को गुप्त शिकायत मिली और ड्रग्स कंट्रोल विभाग व पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। आरोपित सुकुमार बिस्वास को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वह मूल रूप से बंगाल के नाडीया के केबीएम चकदाहा का रहने वाला है और वर्तमान में सेक्टर-110 स्थित यादव मार्केट में रह रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक में मेडिकल उपकरण, इस्तेमाल की हुई सिरिंजें, आइवी सेट लगी ग्लूकोज बोतलें और बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं मिलीं। जांच के दौरान आरोपित खुद को क्लिनिक का संचालक बताते हुए कोई मेडिकल डिग्री, आरएमपी प्रमाणपत्र, दवा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल आफिसर डॉ.
ओम प्रकाश की शिकायत पर बजघेरा थाना पुलिस ने आरोपित सुकुमार के खिलाफ एनएमसी एक्ट 2019 समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से बरामद सभी दवाएं और उपकरण सील कर कब्जे में ले लिए हैं
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