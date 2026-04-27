गुरुग्राम: डिलीवरी ब्वॉय की हत्या, शव संदूक में छिपाया; दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम के सेक्टर-54 में 24 वर्षीय डिलीवरी ब्वॉय अमन की हत्या के बाद उसके शव को संदूक में छिपाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके कारण यह वारदात हुई।

गुरुग्राम के सेक्टर-54 में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। 24 वर्षीय डिलीवरी ब्वॉय अमन की निर्मम हत्या के बाद उसके शव को एक संदूक में छिपाने का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि आरोपी सोनू, अमन की पत्नी के साथ अवैध संबंध में था। जब अमन को इस बारे में जानकारी मिल गई, तो आरोपियों ने डर के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना क्षेत्र में सनसनी फैला गई है और लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मूल रूप से बिहार राज्य के सहरसा जिले के मुरली बसंतपुर गांव का रहने वाला अमन, अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-54 में कई सालों से झुग्गियों में निवास कर रहा था। अमन के भाई, उमाशंकर ने रविवार को सेक्टर-53 थाना पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उमाशंकर ने बताया कि अमन की पत्नी ने उन्हें फोन पर बताया कि उसका शव उनकी झुग्गी में एक संदूक के अंदर मिला है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संदूक से अमन का शव बरामद किया। घटनास्थल पर दुर्गंध व्याप्त थी और अमन के शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। सेक्टर-43 क्राइम ब्रांच ने अमन की पत्नी से गहन पूछताछ की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों आरोपियों की पहचान उजागर हुई। इसके बाद, पुलिस ने सोमवार दोपहर दोनों आरोपियों, मो.

मिराज (सहरसा जिले के हसरातचक गांव का निवासी) और सोनू कुमार (मुजफ्फरपुर निवासी) को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी बंजारा मार्केट में रहते थे और उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ जारी रखी है ताकि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। प्रारंभिक पुलिस जांच से पता चला है कि अमन को उसकी पत्नी और आरोपी सोनू के बीच चल रहे अवैध संबंधों का पता चल गया था। इस जानकारी के बाद, सोनू ने अपने साथी मिराज के साथ मिलकर शनिवार सुबह लगभग साढ़े छह बजे अमन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, उन्होंने अमन के शव को एक संदूक में छिपा दिया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। जांच में यह भी पता चला है कि अमन की पत्नी गुरुग्राम में एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। घटना के दिन, वह काम पर गई हुई थी और जब रात में वापस लौटी, तो उसे अमन घर पर नहीं मिला। उसने सोचा कि अमन कहीं बाहर गया होगा। हालांकि, अगले दिन शाम को जब कमरे से दुर्गंध आने लगी, तो उसने संदूक खोला और उसमें अमन का शव पाया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि महिला से भी मामले में पूछताछ की जा रही है। यदि उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और अमन के परिवार को न्याय मिल सके। यह घटना एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर इशारा करती है और समाज में नैतिकता और मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल देती है





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