गुरुग्राम: सुरक्षा गार्ड कीटनाशक के सेवन से मौत, जांच जारी

गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र में मारुति कुंज में कार्यरत एक सुरक्षा गार्ड की कीटनाशक दवा के मुंह में चले जाने से दुखद मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम । भोंडसी थाना क्षेत्र के मारुति कुंज में कार्यरत एक सुरक्षा गार्ड कीटनाशक दवा के मुंह में चले जाने से शुक्रवार सुबह दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और मामले की जांच चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गांव गुरस किरण के निवासी 56 वर्षीय सरजीत घमडोज गांव में अपनी मां के साथ अपने मौसा के पास रह रहा था। वह अविवाहित थे और मारुति कुंज क्षेत्र में गार्ड की नौकरी करते थे।

दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, सरजीत पांच दिन पहले कीटनाशक दवा की बोतल खोल रहे थे। इसी दौरान, उन्होंने बोतल का ढक्कन मुंह से खोलने की कोशिश की, जिससे जहरीला पदार्थ उनके मुंह से शरीर में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद, उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत उन्हें बादशाहपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पिछले पांच दिनों से उनका उपचार चल रहा था। लेकिन, शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर, भोंडसी थाना पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।\सरजीत का जीवन एक सादा जीवन था, जो अपनी मां और मौसा के साथ गांव में गुजर रहा था। वह एक मेहनती और समर्पित सुरक्षा गार्ड थे, जो मारुति कुंज में काम करते थे। उनकी मृत्यु से उनके परिवार और दोस्तों को गहरा दुख हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग और उनके संभावित जोखिमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम कीटनाशकों के उपयोग में सावधानी बरतें और उन्हें बच्चों और अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखें। साथ ही, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कीटनाशकों का भंडारण और परिवहन सुरक्षित तरीके से किया जाए। इस दुखद घटना ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।\इस घटना ने सुरक्षा गार्डों के जीवन में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला है। सुरक्षा गार्ड अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए उचित प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उन्हें उनकी नौकरियों के लिए उचित वेतन और लाभ मिलें। इस मामले में, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। समुदाय इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास कर रहा है। यह घटना हमें जीवन की नाजुकता और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की याद दिलाती है। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हों। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का समाधान हो जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें सुरक्षा उपायों और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के प्रति सचेत करती है





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