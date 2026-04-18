गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर: स्विफ्ट डिजायर की टक्कर से युवक की मौत, दो घायल; ट्रक ने ली प्लंबर की जान

गुरुग्राम में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत और दो अन्य घायल हो गए। सेक्टर-12 में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवारों को टक्कर मारी, जिससे एक की जान चली गई। वहीं, कादीपुर में ट्रक ने प्लंबर को कुचल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम के सेक्टर-12 रेड लाइट के पास माता रोड पर शुक्रवार देर रात एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने हड़कंप मचा दिया। तेज रफ्तार से आ रही इस कार ने पहले स्कूटी सवार दो लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके तुरंत बाद, उसी कार ने एक अन्य राहगीर को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुखद रूप से, इस दूसरी टक्कर में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के न्यू शिव नगर टुंडला निवासी शंकर (25) की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। घायल हुए दोनों व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

इसी बीच, सेक्टर-10ए थाना क्षेत्र के गांव कादीपुर में भी एक सड़क दुर्घटना में एक प्लंबर की जान चली गई। शुक्रवार रात करीब नौ बजे, उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी राजेंद्र कुमार (33), जो गुरुग्राम में किराये पर रहकर प्लंबर का काम करता था, अपने मामा केदारनाथ के साथ बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। जैसे ही राजेंद्र सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। इस भीषण हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल पर ट्रक तो मिला, लेकिन चालक मौके से भागने में सफल रहा। मृतक की बहन संगीता की शिकायत पर थाना सेक्टर-10ए पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये दोनों घटनाएं गुरुग्राम में सड़कों पर बढ़ती लापरवाही और तेज रफ्तार यातायात के खतरों को एक बार फिर उजागर करती हैं। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर सतर्क रहने की अपील की है।

दोनों ही घटनाओं में, जहां एक ओर तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहनों ने लोगों की जान लील ली, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार ड्राइवरों की लापरवाही भी सामने आई, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस इन मामलों की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सेक्टर-12 की घटना में, अरविंद कुमार नामक व्यक्ति और उसके मालिक को चोटें आईं, जबकि शंकर की मृत्यु हो गई। सेक्टर-10ए की घटना में, राजेंद्र कुमार नामक प्लंबर की जान चली गई। दोनों ही मामलों में, पुलिस ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और त्वरित कार्रवाई का वादा किया है।

ये दुर्घटनाएं शहर में यातायात सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं और सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता पर बल देती हैं। पुलिस ने दोनों घटनाओं में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।





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