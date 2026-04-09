गुरुग्राम: मानेसर में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, एक का सिर फटा, 20 घायल

गुरुग्राम के मानेसर में गुरुवार को हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक कर्मचारी का सिर फट गया और 20 घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बाइक को आग लगा दी। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारी लिखित आश्वासन चाहते हैं।

गुरुग्राम के मानेसर में गुरुवार को आईएमटी के बाहर हड़ताल ी कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में एक कर्मचारी का सिर फट गया, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक बाइक को आग लगा दी और एक बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया, और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। घटना के बाद, कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं और उनकी न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान,

सुरक्षा और स्थायीकरण जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं। पुलिस ने बताया कि यहां धारा 163 लागू है और किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। घटना के बाद, कई कंपनियों ने वेतन बढ़ाने के नोटिस लगाए, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई।\दरअसल, होंडा कंपनी के बाद कई अन्य कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, जिससे कंपनियों का काम ठप हो गया। कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठा होने से रोका जा रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद कहा कि यह कार्रवाई धारा 163 के तहत की गई, जिसके कारण किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और आरोप लगाया कि उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से रोका गया। इस घटना के बाद, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल मुखी ने कहा कि बाहरी लोग प्रदेश में अशांति फैला रहे हैं। वहीं, आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव संजय आहूजा ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। पुलिस ने बताया कि भीड़ ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें पुलिस की बाइक भी शामिल है।\इस घटना के बाद, डीसी अजय कुमार ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेजेज) की दरों में वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,275 से बढ़ाकर 15,220 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,430 से बढ़ाकर 16,780 रुपये और कुशल श्रमिकों का वेतन 13,704 से बढ़ाकर 18,500 रुपये किया गया है। उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 14,389 से बढ़ाकर 19,425 रुपये कर दिया गया है। इस वृद्धि को लगभग 35 प्रतिशत बताया गया है। घटना के बाद, कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें सैलरी में बढ़ोतरी का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस घटना के बाद मानेसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। फायर सेफ्टी ऑफिसर ललित कुमार ने बताया कि भीड़ ने पुलिस की बाइक में आग लगा दी और कई अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया। कर्मचारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया





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