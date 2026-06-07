गुरुग्राम के अशोक विहार में सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल तंवर द्वारा अपनी पत्नी आशा रानी और बेटे प्रशांत की हत्या से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पत्नी के शरीर में चार और बच्चे के शरीर में पांच गोलियां पाई गईं, जिनमें तीन सिर में लगी थीं। पड़ोसी और मोहल्ले वालों का कहना है कि अनिल का व्यवहार सामान्य था और वह सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहता था, जिससे इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस पारिवारिक झगड़ों सहित संभावित कारणों का पता लगा रही है।

गुरुग्राम के अशोक विहार में सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल तंवर द्वारा पत्नी और बेटे की हत्या से इलाके में शोक है। पड़ोसी मिलनसार स्वभाव वाले अनिल के इस कदम से स Vérité खोजने वाली अब घटना के पीछे की वास्तविक कहानी सामने आ रही है। रविवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी आशा रानी के शरीर में चार गोलियां और बेटे प्रशांत के शरीर में पांच गोलियां पाई गईं। प्रशांत के सिर में तीन गोलियां लगी थीं, जो वारदात की गंभीरता दर्शाता है। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि अनिल का व्यवहार सामान्य और सौम्य था और वह सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में छोटे विवाद होते रहते थे लेकिन किसी बड़े झगड़े की जानकारी नहीं मिली। पुलिस पारिवारिक और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है। कर्नल के घर की लूट के मामले में भी पुलिस का खोज अभी तक सफल नहीं हुआ है। जांच पूरी होने के बाद ही इस दुर्घटनावादी हत्या के पीछे के सत्य की पहचान हो सकेगी.

गुरुग्राम के अशोक विहार में सिक्योरिटी ऑफिसर अनिल तंवर द्वारा पत्नी और बेटे की हत्या से इलाके में शोक है। पड़ोसी मिलनसार स्वभाव वाले अनिल के इस कदम से स Vérité खोजने वाली अब घटना के पीछे की वास्तविक कहानी सामने आ रही है। रविवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी आशा रानी के शरीर में चार गोलियां और बेटे प्रशांत के शरीर में पांच गोलियां पाई गईं। प्रशांत के सिर में तीन गोलियां लगी थीं, जो वारदात की गंभीरता दर्शाता है। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि अनिल का व्यवहार सामान्य और सौम्य था और वह सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता था। पड़ोसियों ने बताया कि परिवार में छोटे विवाद होते रहते थे लेकिन किसी बड़े झगड़े की जानकारी नहीं मिली। पुलिस पारिवारिक और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है। कर्नल के घर की लूट के मामले में भी पुलिस का खोज अभी तक सफल नहीं हुआ है। जांच पूरी होने के बाद ही इस दुर्घटनावादी हत्या के पीछे के सत्य की पहचान हो सकेगी





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