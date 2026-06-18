गुरु‑पुष्य नक्षत्र और गजकेसरी योग का महा‑संयोजन: 18 जून 2026 का विस्तृत राशिफल

गुरु‑पुष्य नक्षत्र और गजकेसरी योग के शुभ संगम से 18 जून 2026 को सभी राशियों के लिये रोग‑निवारण, आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सफलता के संकेत मिलते हैं। विस्तृत दैनिक राशिफल के साथ जानें कौन सी राशि को मिलेगा विशेष लाभ।

आज के आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारवां में गुरु‑पुष्य नक्षत्र और गजकेसरी योग का गूढ़ संगम बन रहा है, जिससे अनेक राशियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन चतुर्थी तिथि के रूप में पहचाना गया है, और गुरुवार के पावन अवसर पर सुबह 5:23 बजे सूर्य का उदय तथा 7:21 बजे सूर्यास्त ने इस महा‑संयोजन को और अधिक सुदृढ़ किया। ज्योतिषाचार्य डॉ.

अरविंद त्रिपाठी के अनुसार, यह संयोग न केवल रोग‑निवारण और शत्रु विनाश में सहायक होगा, बल्कि व्यावसायिक एवं वित्तीय मामलों में भी महत्वपूर्ण लाभ का द्वार खोलेगा। विशेष रूप से, आज सुबह 11:32 बजे से पुष्य नक्षत्र के पवित्र प्रभाव के साथ आश्रेषा नक्षत्र का आगमन होगा, जो सभी राशियों पर सकारात्मक दृश्टिकोण लाएगा। आगे चलकर वाशि, आनन्दादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य, व्याघात सहित अनेक योगों का भी असर दिखाई देगा, जिससे चारों दिशाओं से लाभ की संभावना बनती है। मेहमान‑नवाज व्यवस्था में लगने वाले उत्सवों के बीच, प्रत्येक राशि के लिए आज का दैनिक राशिफल विस्तार से तैयार किया गया है। मेष राशि के जातकों को रोग‑मुक्ति और शत्रु विनाश का आश्वासन मिला है, तथा पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का उपयुक्त समय है; भूमि व वाहन की खरीदारी के लिए आज का दिन अनुकूल माना गया है। वहीं, वृषभ राशि के लोगों को परिवार में ख़ुशी, वित्तीय स्थिरता और तीर्थ‑यात्रा से लाभ की प्रतिज्ञा हुई है। मिथुन राशि के लिए आय‑व्यय का संतुलन बनाना आवश्यक है, परन्तु पूंजी निवेश एवं विदेश यात्रा के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर खुलेंगे। कर्क राशि के जातकों को नौकरी में परिवर्तन और नई ऊर्जा के साथ आर्थिक प्रगति का संकेत मिला है, जबकि सिंह राशि को स्वास्थ्य‑सुरक्षा और माता‑पिता के सम्मान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नए व्यापार में लाभ की संभावनाएं तैयार हैं। कन्या राशि को आज बौद्धिक कौशल के द्वारा धन अर्जित करने का अवसर मिलेगा, और रियल एस्टेट में भी लाभ की संभावना है। तुला राशि के लोग सम्मान‑पराक्रम में उन्नति करेंगे, रोजगार में लाभ तथा आयात‑निर्यात के व्यापार में सकारात्मक परिणाम देखेंगे। वृश्चिक राशि को चारों ओर से धन लाभ तथा परिवार में शुभ कार्यों का योग मिलेगा, जबकि धनु राशि को गुस्से पर नियंत्रण और शिक्षा‑क्षेत्र में उच्च पदों की प्राप्ति का संकेत मिला है। मकर राशि को तेज गति वाले वाहन से बचना और माता‑पिता की आज्ञा मानना आवश्यक है; इस समय नए व्यापार में प्रवेश करने के अवसर उज्ज्वल दिखते हैं। कुंभ राशि के लोग अध्ययन में रुचि बढ़ाते हुए सभी कार्यों में सफलता पाएँगे, और मीन राशि को कई महत्वपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने, संगीत‑साहित्य के माध्यम से लाभ तथाविदेशी यात्रा के अवसर प्राप्त होने की सूचना दी गई है। यह विस्तृत राशिफल न केवल व्यक्तिगत जीवन में दिशा प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है





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