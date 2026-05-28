गुरुग्राम नगर निगम ने फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण बंद करने का फैसला किया है। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर केवल गुरुग्राम के कूड़े के लिए नया टेंडर जारी किया गया है।
गुरुग्राम में अब फरीदाबाद के कूड़े को 'नो एंट्री', बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं गिरेगा पड़ोसी शहर का कचरा गुरुग्राम नगर निगम ने फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण बंद करने का फैसला किया है, जिसके लिए बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर केवल गुरुग्राम के कूड़े के लिए नया टेंडर जारी किया है। गुरुग्राम नगर निगम अब फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण नहीं करेगा। निगम ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर ताजा कूड़े के निस्तारण के लिए जो नया टेंडर जारी किया है, उसमें केवल गुरुग्राम शहर से निकलने वाले कूड़े को शामिल किया गया है। नए टेंडर में प्रतिदिन 1100 टन कूड़े के निस्तारण का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि वर्तमान में गुरुग्राम से करीब 1200 टन ताजा कूड़ा प्रतिदिन बंधवाड़ी पहुंच रहा है। दूसरी ओर फरीदाबाद शहर का लगभग एक हजार टन कूड़ा भी इसी साइट पर डाला जा रहा है। नगर निगम ने करीब 40 करोड़ रुपये लागत से ताजा कूड़े के निस्तारण का टेंडर लगाया था। बृहस्पतिवार को टेंडर खोला गया, जिसमें दो एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले तीन बार लगाए गए टेंडरों में किसी भी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। अधिकारियों के अनुसार पुराने टेंडरों में निर्धारित शर्तों और दरों को लेकर एजेंसियां आगे नहीं आ रही थीं। अब संशोधित शर्तों के बाद कंपनियों ने भागीदारी दिखाई है। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पहले से ही करीब 16 लाख टन पुराने कूड़े का पहाड़ जमा है। इस पुराने कूड़े के निस्तारण का काम दो एजेंसियां कर रही हैं। बावजूद इसके साइट पर लगातार पहुंच रहे ताजा कूड़े के कारण दबाव कम नहीं हो पा रहा है। गर्मियों में बदबू, आग लगने और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। आसपास के गांवों और रिहायशी क्षेत्रों के लोग लंबे समय से इस समस्या को लेकर विरोध जता रहे हैं। फरीदाबाद का कूड़ा बंधवाड़ी पहुंचता रहा तो साइट पर बोझ और बढ़ सकता है। इसके साथ ही निस्तारण में होने वाला खर्च भी निगम के खजाने पर पड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण फरीदाबाद में ही किया जाएगा। इसकी तैयारी नगर निगम कर रहा है। ताजा कूड़े के निस्तारण के लिए नया टेंडर खोला गया है। इसमें दो एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण अब गुरुग्राम निगम द्वारा नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद अब अपने स्तर पर कूड़ा निस्तारण की तैयारी कर रहा है। दो कूड़ा निस्तारण केंद्र के अलावा अब तीसरा नया केंद्र भी बनाया जा रहा है.
गुरुग्राम में अब फरीदाबाद के कूड़े को 'नो एंट्री', बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर नहीं गिरेगा पड़ोसी शहर का कचरा गुरुग्राम नगर निगम ने फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण बंद करने का फैसला किया है, जिसके लिए बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर केवल गुरुग्राम के कूड़े के लिए नया टेंडर जारी किया है। गुरुग्राम नगर निगम अब फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण नहीं करेगा। निगम ने बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर ताजा कूड़े के निस्तारण के लिए जो नया टेंडर जारी किया है, उसमें केवल गुरुग्राम शहर से निकलने वाले कूड़े को शामिल किया गया है। नए टेंडर में प्रतिदिन 1100 टन कूड़े के निस्तारण का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि वर्तमान में गुरुग्राम से करीब 1200 टन ताजा कूड़ा प्रतिदिन बंधवाड़ी पहुंच रहा है। दूसरी ओर फरीदाबाद शहर का लगभग एक हजार टन कूड़ा भी इसी साइट पर डाला जा रहा है। नगर निगम ने करीब 40 करोड़ रुपये लागत से ताजा कूड़े के निस्तारण का टेंडर लगाया था। बृहस्पतिवार को टेंडर खोला गया, जिसमें दो एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले तीन बार लगाए गए टेंडरों में किसी भी एजेंसी ने रुचि नहीं दिखाई थी। अधिकारियों के अनुसार पुराने टेंडरों में निर्धारित शर्तों और दरों को लेकर एजेंसियां आगे नहीं आ रही थीं। अब संशोधित शर्तों के बाद कंपनियों ने भागीदारी दिखाई है। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पहले से ही करीब 16 लाख टन पुराने कूड़े का पहाड़ जमा है। इस पुराने कूड़े के निस्तारण का काम दो एजेंसियां कर रही हैं। बावजूद इसके साइट पर लगातार पहुंच रहे ताजा कूड़े के कारण दबाव कम नहीं हो पा रहा है। गर्मियों में बदबू, आग लगने और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। आसपास के गांवों और रिहायशी क्षेत्रों के लोग लंबे समय से इस समस्या को लेकर विरोध जता रहे हैं। फरीदाबाद का कूड़ा बंधवाड़ी पहुंचता रहा तो साइट पर बोझ और बढ़ सकता है। इसके साथ ही निस्तारण में होने वाला खर्च भी निगम के खजाने पर पड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण फरीदाबाद में ही किया जाएगा। इसकी तैयारी नगर निगम कर रहा है। ताजा कूड़े के निस्तारण के लिए नया टेंडर खोला गया है। इसमें दो एजेंसियों ने हिस्सा लिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के कूड़े का निस्तारण अब गुरुग्राम निगम द्वारा नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद अब अपने स्तर पर कूड़ा निस्तारण की तैयारी कर रहा है। दो कूड़ा निस्तारण केंद्र के अलावा अब तीसरा नया केंद्र भी बनाया जा रहा है
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