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गुरु अर्जन देव जी शहीदी परव पर 541 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजा गया

राजनीति/धर्म News

गुरु अर्जन देव जी शहीदी परव पर 541 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजा गया
गुरु अर्जन देव जी शहीदी पर्वगुरुद्वारा यात्रापाकिस्तान वीजा
📆10-06-2026 05:20:00
📰Dainik Jagran
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गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 541 श्रद्धालुओं का विशेष जत्था रवाना किया गया। पाकिस्तान सरकार द्वारा वीजा जारी किए गए इस यात्रा में श्रद्धालु विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे और शहीदी पर्व से संबंधित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यात्रा का विशेष महत्व उन ऐतिहासिक स्थलों को जो सिख इतिहास और परंपरा से जुड़े हैं, के दर्शन के रूप में है।

गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर 541 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस यात्रा के लिए कुल 561 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास को भेजे थे। वीजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद 541 श्रद्धालुओं को अनुमति मिल गई, जबकि 20 श्रद्धालुओं को वीजा जारी नहीं किया गया। धार्मिक प्रचार कमेटी के सचिव गुरिंदर सिंह मथरेवाल ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के संबंध में पाकिस्तान में 18 जून को विशेष धार्मिक समागम आयोजित किया जाएगा। यह यात्रा सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि इससे उन्हें उन ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है जो सिख इतिहास और परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। श्रद्धालु यात्रा की शुरुआत में गुरु साहिब के जयकारे लगाए और पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार यह जत्था 19 जून को भारत वापस लौटेगा। शहीदी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में शहीदी पर्व से संबंधित कीर्तन, गुरबाणी पाठ और अन्य धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर सिख समुदाय में विशेष उत्सव का माहौल बनाई जा रहा है.

गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर 541 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस यात्रा के लिए कुल 561 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास को भेजे थे। वीजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद 541 श्रद्धालुओं को अनुमति मिल गई, जबकि 20 श्रद्धालुओं को वीजा जारी नहीं किया गया। धार्मिक प्रचार कमेटी के सचिव गुरिंदर सिंह मथरेवाल ने बताया कि गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के संबंध में पाकिस्तान में 18 जून को विशेष धार्मिक समागम आयोजित किया जाएगा। यह यात्रा सिख श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि इससे उन्हें उन ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है जो सिख इतिहास और परंपरा से गहराई से जुड़े हुए हैं। श्रद्धालु यात्रा की शुरुआत में गुरु साहिब के जयकारे लगाए और पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अनुसार यह जत्था 19 जून को भारत वापस लौटेगा। शहीदी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में शहीदी पर्व से संबंधित कीर्तन, गुरबाणी पाठ और अन्य धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया जाएगा। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व पर सिख समुदाय में विशेष उत्सव का माहौल बनाई जा रहा है

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गुरु अर्जन देव जी शहीदी पर्व गुरुद्वारा यात्रा पाकिस्तान वीजा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख धर्म

 

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