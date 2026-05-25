Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद पर्यटक फंसे

खबरें News

गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद पर्यटक फंसे
गुलमर्गकेबल कारतकनीकी खराबी
📆25-05-2026 13:46:00
📰AajTak
20 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 63%

जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक हवा में फंस गए.

जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक हवा में फंस गए.

गुलमर्ग गोंडोला की दोनों फेज की सेवाएं अचानक बंद करनी पड़ीं, जिसके चलते दर्जनों केबिन बीच हवा में रुक गए और उनमें बैठे लोग लंबे समय तक फंसे रहे. आर्मी की वजह से कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ और सेना के ट्रेंड जवानों ने लोगों को बचा लिया. घंटों के बाद भी सैकड़ों लोग फंसे रहे, जिन्हें आर्मी की मदद से नीचे उतारा जा रहा है.

वीडियो में देखिए कि आर्मी के जवान लोगों को कैसे बचा रहे हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

गुलमर्ग केबल कार तकनीकी खराबी पर्यटक आर्मी

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 16:46:03