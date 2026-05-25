गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद पर्यटक फंसे

जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक हवा में फंस गए.

जम्मू-कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया, जब केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद सैकड़ों पर्यटक हवा में फंस गए.

गुलमर्ग गोंडोला की दोनों फेज की सेवाएं अचानक बंद करनी पड़ीं, जिसके चलते दर्जनों केबिन बीच हवा में रुक गए और उनमें बैठे लोग लंबे समय तक फंसे रहे. आर्मी की वजह से कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ और सेना के ट्रेंड जवानों ने लोगों को बचा लिया. घंटों के बाद भी सैकड़ों लोग फंसे रहे, जिन्हें आर्मी की मदद से नीचे उतारा जा रहा है.

वीडियो में देखिए कि आर्मी के जवान लोगों को कैसे बचा रहे हैं





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