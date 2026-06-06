गुलरिहा: प्रेमी के घर शादी की जिद पर युवती के साथ मारपीट का आरोप, पुलिस जांच कर रही

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर शादी की जिद की, जिससे विवाद मचा। आरोप है कि उसके विरोध में उसके साथ मारपीट किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी की है।
गोरखपुर के भटहट गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रेम संबंध में जुड़ी युवati ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर शादी की जिद करने का कदम उठाया, जिससे हंगामा मचा। लंबे समय से प्रेम संबंध में लगे युवक और युवती के बीच विवाद तब उत्रा जब युवती के स्वजन उसकी शादी कहीं और तय करने लगे। युवती का इरादा था कि वह अपने प्रेमी से शादी करेगी, जिस पर उसने गुरुवार को सीधे प्रेमी के घर पहुंचकर शादी की जिद पर्दानसही करली। तत्काल में स्थिति गंभीर हो उठी, क्योंकि युवती के स्वजन और कुछ अन्य लोग उसे समझा बुझाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। इस बीच आरोप है कि युवती के विरोध के दौरान उसके साथ मारपीट किया गया और उसे जबरन ले जाने की कोशिश में वह बेहोश हो गई। हाउसिंग स्थिति पर पुलिस तुरंत पहुंच गई, जहां उन्होंने मामले की जानकारी संयोजित की, हालांकि तहरीर दोनों पक्षों से अभी तक नहीं हुई है। चौकी प्रभारी आयुष विश्वविद्यालय ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि मौके का निरीक्षण किया गया है। अभी तक किसी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर मामले की जांच होगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी.
गोरखपुर के भटहट गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रेम संबंध में जुड़ी युवati ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर शादी की जिद करने का कदम उठाया, जिससे हंगामा मचा। लंबे समय से प्रेम संबंध में लगे युवक और युवती के बीच विवाद तब उत्रा जब युवती के स्वजन उसकी शादी कहीं और तय करने लगे। युवती का इरादा था कि वह अपने प्रेमी से शादी करेगी, जिस पर उसने गुरुवार को सीधे प्रेमी के घर पहुंचकर शादी की जिद पर्दानसही करली। तत्काल में स्थिति गंभीर हो उठी, क्योंकि युवती के स्वजन और कुछ अन्य लोग उसे समझा बुझाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। इस बीच आरोप है कि युवती के विरोध के दौरान उसके साथ मारपीट किया गया और उसे जबरन ले जाने की कोशिश में वह बेहोश हो गई। हाउसिंग स्थिति पर पुलिस तुरंत पहुंच गई, जहां उन्होंने मामले की जानकारी संयोजित की, हालांकि तहरीर दोनों पक्षों से अभी तक नहीं हुई है। चौकी प्रभारी आयुष विश्वविद्यालय ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि मौके का निरीक्षण किया गया है। अभी तक किसी पक्ष से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलने पर मामले की जांच होगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी
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