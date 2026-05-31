गुलमर्ग गंडोला सेवा 2 जून से फिर से शुरू, 320 फंसे यात्रियों को सफलतापूर्वक बचाया गया

तकनीकी खराबी के कारण 25 मई से बंद रहे गुलमर्ग के केबल‑कार को 2 जून से सामान्य रूप से पुनः आरम्भ किया गया है। भारतीय सेना, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया बल के संयुक्त बचाव अभियान में सभी 320 फंसे पर्यटकों को साकारात्मक रूप से निकाला गया, और अब नियमित सेवा चलाने की तैयारी पूरी हुई।

कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्थित केबल‑कार ( गंडोला ) सेवा 2 जून से फिर से सामान्य रूप से चालू हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों में तकनीकी खराबी के कारण 25 मई से इस आकर्षण को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा था जिससे 320 पर्यटक लगभग पाँच सौ फीट की ऊँचाई पर लटकी केबिनों में फँस गए थे। इस आकस्मिक स्थिति में भारतीय सेना, जम्मू‑कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर लगभग छह घंटे तक सतत बचाव अभियान चलाया। कठिन मौसम, बर्फीले मार्ग और भू‑सतह की अस्थिरता के बावजूद टीम ने स्नो‑मोबाइल, आल‑टेरेन व्हीकल (एटीवी) और मैनुअल निकासी के तरीकों का उपयोग करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, और किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। सुरक्षा जांच और तकनीकी परीक्षण के बाद, सोमवार को विशेषज्ञों ने गंडोला की ट्रायल रन आयोजित की, जिसमें केबल, मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम और नियंत्रण केंद्र की कार्यक्षमता की पूरी जाँच की गई। परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों को संतोषजनक माना गया, इसलिए मंगलवार से यात्रियों के लिए नियमित सेवा दोबारा शुरू की जा रही है। अब गंडोला के माध्यम से पर्यटक गुलमर्ग की पहाड़ी घाटियों, घने जंगलों और बर्फ‑प्लावित शिखरों को आरामदायक और सुरक्षित तरीके से देख पाएंगे, जिससे पर्यटन ‑ पर्यटन उद्योग को नया जीवन मिलेगा। इस पहल के साथ साथ, 25 मई से 1 जून के बीच बुक की गई सभी टिकटों की राशि पूरी तरह से वापस कर दी गई है, जिससे यात्रा‑संबंधी आर्थिक नुकसान पर भी संतोषजनक उपाय किए गए हैं। गंडोला सेवा का पुनः प्रारम्भ गुलमर्ग के स्थानीय व्यापारियों और होटल मालिकों के लिए भी महत्त्वपूर्ण संकेत है। पिछले बंद रहने की अवधि में पर्यटन ‑संबंधी आय में गिरावट देखी गई थी, जबकि अब प्रवासियों की धारा फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अधिकारी यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी तकनीकी खामियों को रोकने के लिए नियमित रख‑रखाव और समय‑समय पर विस्तृत निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इस दिशा‑निर्देश के तहत, गंडोला संचालन में उपयोग होने वाली सभी यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का महीने‑दर‑महिना सर्वेक्षण किया जाएगा, तथा आपात‑स्थिति योजनाओं को अपडेट किया जाएगा। इस कदम से न केवल पर्यटन की स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सर्वोपरि बनी रहेगी.

कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलमर्ग में स्थित केबल‑कार (गंडोला) सेवा 2 जून से फिर से सामान्य रूप से चालू हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों में तकनीकी खराबी के कारण 25 मई से इस आकर्षण को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा था जिससे 320 पर्यटक लगभग पाँच सौ फीट की ऊँचाई पर लटकी केबिनों में फँस गए थे। इस आकस्मिक स्थिति में भारतीय सेना, जम्मू‑कश्मीर पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर लगभग छह घंटे तक सतत बचाव अभियान चलाया। कठिन मौसम, बर्फीले मार्ग और भू‑सतह की अस्थिरता के बावजूद टीम ने स्नो‑मोबाइल, आल‑टेरेन व्हीकल (एटीवी) और मैनुअल निकासी के तरीकों का उपयोग करके सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, और किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। सुरक्षा जांच और तकनीकी परीक्षण के बाद, सोमवार को विशेषज्ञों ने गंडोला की ट्रायल रन आयोजित की, जिसमें केबल, मोटर, ब्रेकिंग सिस्टम और नियंत्रण केंद्र की कार्यक्षमता की पूरी जाँच की गई। परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों को संतोषजनक माना गया, इसलिए मंगलवार से यात्रियों के लिए नियमित सेवा दोबारा शुरू की जा रही है। अब गंडोला के माध्यम से पर्यटक गुलमर्ग की पहाड़ी घाटियों, घने जंगलों और बर्फ‑प्लावित शिखरों को आरामदायक और सुरक्षित तरीके से देख पाएंगे, जिससे पर्यटन‑पर्यटन उद्योग को नया जीवन मिलेगा। इस पहल के साथ साथ, 25 मई से 1 जून के बीच बुक की गई सभी टिकटों की राशि पूरी तरह से वापस कर दी गई है, जिससे यात्रा‑संबंधी आर्थिक नुकसान पर भी संतोषजनक उपाय किए गए हैं। गंडोला सेवा का पुनः प्रारम्भ गुलमर्ग के स्थानीय व्यापारियों और होटल मालिकों के लिए भी महत्त्वपूर्ण संकेत है। पिछले बंद रहने की अवधि में पर्यटन‑संबंधी आय में गिरावट देखी गई थी, जबकि अब प्रवासियों की धारा फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अधिकारी यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसी तकनीकी खामियों को रोकने के लिए नियमित रख‑रखाव और समय‑समय पर विस्तृत निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इस दिशा‑निर्देश के तहत, गंडोला संचालन में उपयोग होने वाली सभी यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का महीने‑दर‑महिना सर्वेक्षण किया जाएगा, तथा आपात‑स्थिति योजनाओं को अपडेट किया जाएगा। इस कदम से न केवल पर्यटन की स्थिरता बनी रहेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सर्वोपरि बनी रहेगी





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गुलमर्ग गंडोला केबल कार पर्यटन पुनःआरम्भ बचाव अभियान

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