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गूगल को झटका: विज्ञापनों में नहीं चलेगा दूसरों के ट्रेडमार्क का खेल

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गूगल को झटका: विज्ञापनों में नहीं चलेगा दूसरों के ट्रेडमार्क का खेल
गूगलएडवर्ड्स प्रोग्रामट्रेडमार्क
📆01-06-2026 00:37:00
📰Amar Ujala
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो गूगल के एडवर्ड्स प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि गूगल अपने एडवर्ड्स प्रोग्राम में किसी एक कंपनी के विज्ञापन के लिए दूसरी कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो गूगल के एडवर्ड्स प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि गूगल अपने एडवर्ड्स प्रोग्राम में किसी एक कंपनी के विज्ञापन के लिए दूसरी कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह फैसला सैनिटरीवेयर कंपनी 'हिंदवेयर' के मामले में आया है जिसने गूगल पर आरोप लगाया था कि उसने हिंदवेयर के ट्रेडमार्क को एक कीवर्ड के रूप में खरीद लिया था और उसके इस्तेमाल से हिंदवेयर के विज्ञापन को पहले दिखाया गया था। अदालत ने गूगल पर 30 लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश भी सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से गूगल के गूगल एडवर्ड्स प्रोग्राम के जरिये चल रहे कमाई के खेल पर रोक लगाई जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि गूगल केवल एक इंटरमीडियरी नहीं है बल्कि विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाता है। अदालत ने यह भी कहा कि गूगल अपने विज्ञापनदाताओं को कुछ कीवर्ड सुझाता है, ताकि सर्च में उनके विज्ञापन पहले दिखाई दें। ऐसे कीवर्ड हो सकते हैं जो किसी दूसरी कंपनी का पंजीकृत ट्रेडमार्क हो.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जो गूगल के एडवर्ड्स प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है। अदालत ने कहा है कि गूगल अपने एडवर्ड्स प्रोग्राम में किसी एक कंपनी के विज्ञापन के लिए दूसरी कंपनी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह फैसला सैनिटरीवेयर कंपनी 'हिंदवेयर' के मामले में आया है जिसने गूगल पर आरोप लगाया था कि उसने हिंदवेयर के ट्रेडमार्क को एक कीवर्ड के रूप में खरीद लिया था और उसके इस्तेमाल से हिंदवेयर के विज्ञापन को पहले दिखाया गया था। अदालत ने गूगल पर 30 लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश भी सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से गूगल के गूगल एडवर्ड्स प्रोग्राम के जरिये चल रहे कमाई के खेल पर रोक लगाई जा सकेगी। अदालत ने कहा है कि गूगल केवल एक इंटरमीडियरी नहीं है बल्कि विज्ञापन प्रणाली में सक्रिय भूमिका निभाता है। अदालत ने यह भी कहा कि गूगल अपने विज्ञापनदाताओं को कुछ कीवर्ड सुझाता है, ताकि सर्च में उनके विज्ञापन पहले दिखाई दें। ऐसे कीवर्ड हो सकते हैं जो किसी दूसरी कंपनी का पंजीकृत ट्रेडमार्क हो

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

गूगल एडवर्ड्स प्रोग्राम ट्रेडमार्क दिल्ली हाईकोर्ट फैसला

 

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