चंदा पटेल ने ताजा इंटरनेशनल फ़िल्‍म स्‍तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 79वें कान्स इंटरनेशनल फ़िल्‍म फेस्‍टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी दी। उनके आउटफिट और उसके डिजाइन में एक अलग ही बात है जो किसी शाही व्यक्तित्व से कम नहीं लग रही थी। इंद्रविश्‍वीय फिल्म प्रेमी और मेहमानों ने उनकी फिल्‍म तेरा मेरा नाता का भी स्‍टार प्रीमियर किया जो उनकी उपस्थिति का एक अभिप्रायह कर रही है साथ ही उनकी यह ड्रेस भी एक अलग ही शानदार थी।

चंदा पटेल ने ताजा इंटरनेशनल फ़िल्‍म स्‍तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 79वें कान्स इंटरनेशनल फ़िल्‍म फेस्‍टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी दी। उनके आउटफिट और उसके डिजाइन में एक अलग ही बात है जो किसी शाही व्यक्तित्व से कम नहीं लग रही थी। इंद्रविश्‍वीय फिल्म प्रेमी और मेहमानों ने उनकी फिल्‍म तेरा मेरा नाता का भी स्‍टार प्रीमियर किया। उनकी यह एक अलग ही शानदार ड्रेस भारतीय परंपरा और ग्लोबल मोडर्न फैशन के शानदार बनाई हुई थी। उनकी ड्रेस की बारीकी और चमकदार डिटेलींग और लंबा फ्लोइंग ट्रेल ने उनके लुक को आकर्षक बना दिया.

चंदा पटेल ने ताजा इंटरनेशनल फ़िल्‍म स्‍तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 79वें कान्स इंटरनेशनल फ़िल्‍म फेस्‍टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी शानदार मौजूदगी दी। उनके आउटफिट और उसके डिजाइन में एक अलग ही बात है जो किसी शाही व्यक्तित्व से कम नहीं लग रही थी। इंद्रविश्‍वीय फिल्म प्रेमी और मेहमानों ने उनकी फिल्‍म तेरा मेरा नाता का भी स्‍टार प्रीमियर किया। उनकी यह एक अलग ही शानदार ड्रेस भारतीय परंपरा और ग्लोबल मोडर्न फैशन के शानदार बनाई हुई थी। उनकी ड्रेस की बारीकी और चमकदार डिटेलींग और लंबा फ्लोइंग ट्रेल ने उनके लुक को आकर्षक बना दिया





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