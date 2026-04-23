गेहूं खरीद में बड़ी छूट: किसानों को मिली राहत, चमक और सिकुड़न मानकों में ढील

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के मानकों में छूट दी है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी। चमक में 70% और सिकुड़न में 20% तक की छूट दी गई है।

उत्तर प्रदेश के किसान ों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण गेहूं की फसल में आई क्षति को देखते हुए भारत सरकार ने गेहूं खरीद के मानकों में महत्वपूर्ण छूट दी है। यह निर्णय किसान ों को राहत देने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। दरअसल, इस वर्ष उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बे मौसम बारिश हुई, जिससे गेहूं की फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। गेहूं के दानों में चमक कम हो गई और उनमें सिकुड़न आ गई। इससे किसान ों को अपनी फसल बेचने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि मौजूदा मानकों के अनुसार उनकी फसल खरीद के लिए योग्य नहीं मानी जा रही थी। किसान ों की इस परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं की चमक में 70 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है कि यदि गेहूं के दानों में चमक कम है, तो भी उन्हें खरीदा जाएगा। इसके अतिरिक्त, गेहूं में सिकुड़न की सीमा को भी मौजूदा छह प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि गेहूं के दानों में सिकुड़न 20 प्रतिशत तक है, तो भी उन्हें खरीद लिया जाएगा। यह छूट रबी विपणन सीजन 2026-27 से लागू होगी और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी रहेगी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (भंडारण एवं अनुसंधान प्रभाग) के संयुक्त आयुक्त विश्वजीत हालदार ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में, उन्होंने 16 अप्रैल को प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के एकसमान विनिर्देशों में छूट देने का अनुरोध किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बे मौसम बारिश के कारण गेहूं की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। सरकार ने यह भी कहा था कि यदि मानकों में छूट नहीं दी गई, तो किसान ों को अपनी फसल को मजबूरी में कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसान ों की आर्थिक हितों की रक्षा करने और उन्हें फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस छूट के तहत खरीदी गई गेहूं को अलग से भंडारित किया जाएगा और इसका उपयोग केवल उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस गेहूं की गुणवत्ता बनाए रखी जाए और इसके भंडारण के दौरान किसी भी प्रकार की गिरावट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इस छूट के कारण होने वाले किसी भी वित्तीय या परिचालन संबंधी प्रभावों को राज्य सरकार वहन करे। इस निर्णय से गोरखपुर जिले सहित उत्तर प्रदेश के सभी गेहूं उत्पादक किसान ों को बहुत लाभ होगा। गोरखपुर जिले में भी कई किसान ों की फसल पर बे मौसम बारिश का असर पड़ा था, जिससे उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही थी। अब, सरकार द्वारा दी गई छूट के कारण, वे अपनी फसल को बिना किसी चिंता के बेच सकेंगे और उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस छूट का उद्देश्य किसान ों को राहत देना है और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी कहा है कि वह भविष्य में भी किसान ों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उप निदेशक डॉ.

आरके शाही और राहुल शर्मा को गोरखपुर, अयोध्या, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और मऊ जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सहायक निदेशक पुनीत कुमार और रोबिन सिंह को लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और बाराबंकी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह, सहायक निदेशक वीरेंद्र एसी और शोभित सिवाच को बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, एटा, हाथरस और कासगंज जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी अधिकारी तनुज शर्मा और अनूप दास को गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी अधिकारी श्रीमती सरबजीत कौर और पायल जयंत को फतेहपुर, कानपुर सिटी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया और इटावा जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अधिकारी मिलकर इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करें और किसानों को इसका लाभ मिले





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