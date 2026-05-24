गैंग छावला के सदस्य गिरफ्तार: अभिषेक पर न हमला हो पाया रंगदारी, स्पेशल सेल ने Samsung के साथी भी दबोचा

स्पेशल सेल की टीम ने अमृतसर के रहने वाले शूटर अभिषेक और उसके दो साथी साहिल और हर्षदीप को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, स्पेशल सेल ने गैंग छावला के एक क्लिनिक पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की साजिश रचने वाले नंदू उर्फ कपिल सांगवान के दिए सात मोबाइल फोन और तीन पिस्तौलें भी बरामद की है।

गैंग छावला के एक क्लिनिक पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की साजिश रच रहा था, स्पेशल सेल/नॉर्दर्न रेंज की टीम ने 20 मार्च को अमृतसर के रहने वाले शूटर अभिषेक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शूटर और 2 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गैंग छावला के एक क्लिनिक पर फायरिंग करने की साजिश रच रहा था। अभिषेक की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी साहिल और हर्षदीप उर्फ पोलू को अमृतसर से पकड़ा। वहीं कैथल से हथियार सप्लायर करण उर्फ अंकुश और अमन को भी दबोचा गया। आरोपियों से 3 सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल से नंदू से बातचीत के सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ कि नंदू विदेश से बैठकर रंगदारी का रैकेट चला रहा है। पंजाब के शूटरों को दिल्ली भेजकर वारदात करवाई जाती है। हथियार और बाइक कैथल के उसके साथी मुहैया कराते हैं। गिरफ्तार शूटरों में से साहिल और हर्षदीप पर पहले से अमृतसर में आपराधिक मामले दर्ज हैं। करण पर हरियाणा के कैथल में आर्म्स एक्ट का केस है.

गैंग छावला के एक क्लिनिक पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की साजिश रच रहा था, स्पेशल सेल/नॉर्दर्न रेंज की टीम ने 20 मार्च को अमृतसर के रहने वाले शूटर अभिषेक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शूटर और 2 हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गैंग छावला के एक क्लिनिक पर फायरिंग करने की साजिश रच रहा था। अभिषेक की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी साहिल और हर्षदीप उर्फ पोलू को अमृतसर से पकड़ा। वहीं कैथल से हथियार सप्लायर करण उर्फ अंकुश और अमन को भी दबोचा गया। आरोपियों से 3 सेमी-ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल से नंदू से बातचीत के सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ कि नंदू विदेश से बैठकर रंगदारी का रैकेट चला रहा है। पंजाब के शूटरों को दिल्ली भेजकर वारदात करवाई जाती है। हथियार और बाइक कैथल के उसके साथी मुहैया कराते हैं। गिरफ्तार शूटरों में से साहिल और हर्षदीप पर पहले से अमृतसर में आपराधिक मामले दर्ज हैं। करण पर हरियाणा के कैथल में आर्म्स एक्ट का केस है





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