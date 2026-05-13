गैंगस्टर्स के धमकीपर लालच में पड़कर गुरप्रताप सिंह कंग के घर हुई फायरिंग की घटना,ロックर गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली

फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर फायरिंग का मामला सामने आया है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया है. ये फायरिंग हरियाणा के गोंदर गाँव में हुई है. गैंग ने मानसिक शिक इसी को फायरिंग करने की धमकी दी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. जिसमें गुरप्रताप सिंह कंग के घर के ऑस्ट्रिया के बने brust चले इसके बाद गुरप्रताप सिंह कंग के घर होने वाली फायरिंग की बात कही हुई है.

फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कंग के घर फायरिंग का मामला सामने आया है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग का दावा किया है.

ये फायरिंग हरियाणा के गोंदर गांव में हुई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से टायसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है. और पढ़ेंदिलजीत के मैनेजर पर हमले की कोशिशपोस्ट में लिखा है- राम राम सभी भाइयों को, आज जो दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के घर (गोंदर गांव, हरियाणा) पर ऑस्ट्रिया के बने brust चले हैं. ये मैंने टायसन बिश्नोई, मेरे भाई आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर (लॉरेंस बिश्नोई गैंग) ने चलवाए हैं.

हमने इस सिंगर दिलजीत और इसके मैनेजर सोनाली और गुरप्रताप को एक मैसेज दिया था





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गैंगस्टर्स फायरिंग फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ

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