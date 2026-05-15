मोहनगढ़ कस्बे की आरसीपी कॉलोनी में गुरुवार दोपहर बाद बिजली के झूलते तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। चिंगारी सूखे पेड़-पौधों पर गिरने से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पास स्थित 128वीं पैदल वाहिनी (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण राजरिफ मुख्यालय से जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। कमान अधिकारी कर्नल मनोजीत ठाकुरे के निर्देश तथा मेजर अनंत कुमार सिंह एवं सूबेदार मेजर विष्णुसिंह के मार्गदर्शन में राहत कार्य शुरू किया गया। जवानों ने पानी के टैंकरों और बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब डेढ़ घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग और अधिक गंभीर रूप ले सकती थी। पाइपलाइन के लिए खोदा था गड्ढ़ा, बाइक सहित गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गैर जलायद गैस योजना के तहत लापता हुए गैस के मीटर की चोरी करने वाले दो लोगों को मिले 100000 रुपए का जुर्माना।

मोहनगढ़ कस्बे की आरसीपी कॉलोनी में गुरुवार दोपहर बाद बिजली के झूलते तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। चिंगारी सूखे पेड़-पौधों पर गिरने से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पास स्थित 128वीं पैदल वाहिनी (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण राजरिफ मुख्यालय से जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। कमान अधिकारी कर्नल मनोजीत ठाकुरे के निर्देश तथा मेजर अनंत कुमार सिंह एवं सूबेदार मेजर विष्णुसिंह के मार्गदर्शन में राहत कार्य शुरू किया गया। जवानों ने पानी के टैंकरों और बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब डेढ़ घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग और अधिक गंभीर रूप ले सकती थी। आग बुझने के बाद शाम के समय तेज आंधी भी चली, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी। इस घटना में तीन बिजली के पोल भी टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्कूटर की खराबी और खराब सर्विस पर जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश किया है। कंपनी को परिवादी का वाहन भीगने पर बंद होने की समस्या का स्थायी निराकरण करने और उसे अपने व्यय पर तैयार कर सुपुर्द करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को मानसिक परेशानी पेटे 10,000 रुपए और परिवाद व्यय पेटे 5,000 रुपए भी अदा करने होंगे। यह आदेश निर्णय की तिथि से 45 दिन में पालना किया जाना है, अन्यथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।ड्रोन से उड़ाने के दौरान सड़क पर ढेर होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पाइपलाइन के लिए खोदा था गड्ढ़ा, बाइक सहित गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है.

मोहनगढ़ कस्बे की आरसीपी कॉलोनी में गुरुवार दोपहर बाद बिजली के झूलते तारों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। चिंगारी सूखे पेड़-पौधों पर गिरने से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पास स्थित 128वीं पैदल वाहिनी (प्रादेशिक सेना) पर्यावरण राजरिफ मुख्यालय से जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। कमान अधिकारी कर्नल मनोजीत ठाकुरे के निर्देश तथा मेजर अनंत कुमार सिंह एवं सूबेदार मेजर विष्णुसिंह के मार्गदर्शन में राहत कार्य शुरू किया गया। जवानों ने पानी के टैंकरों और बाल्टियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब डेढ़ घंटे की लगातार मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो आग और अधिक गंभीर रूप ले सकती थी। आग बुझने के बाद शाम के समय तेज आंधी भी चली, जिससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी। इस घटना में तीन बिजली के पोल भी टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्कूटर की खराबी और खराब सर्विस पर जैसलमेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश किया है। कंपनी को परिवादी का वाहन भीगने पर बंद होने की समस्या का स्थायी निराकरण करने और उसे अपने व्यय पर तैयार कर सुपुर्द करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को मानसिक परेशानी पेटे 10,000 रुपए और परिवाद व्यय पेटे 5,000 रुपए भी अदा करने होंगे। यह आदेश निर्णय की तिथि से 45 दिन में पालना किया जाना है, अन्यथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।ड्रोन से उड़ाने के दौरान सड़क पर ढेर होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पाइपलाइन के लिए खोदा था गड्ढ़ा, बाइक सहित गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है





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