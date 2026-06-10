गोंडा-लखनऊ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा: मदद करने आए लोगों को एसयूवी ने रौंदा, चार की मौत और पांच घायल

उत्तर प्रदेश के गोंडा-लखनऊ हाईवे पर एक हृदय विदारक घटना घटी जहां दो बाइकों की टक्कर के बाद घायलों की मदद करने पहुंचे लोगों को एक अनियंत्रित एसयूवी ने कुचल दिया, जिससे चार लोगों की जान चली गई।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बुधवार की देर रात एक ऐसा हृदय विदारक हादसा हुआ जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। गोंडा-लखनऊ मार्ग पर स्थित नरायनपुर भलियनपुरवा के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। घटना की शुरुआत तब हुई जब दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई। इस प्रारंभिक दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, वे मानवता के नाते तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार देने तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन किसे पता था कि मदद करने का यह नेक इरादा मौत के जाल में बदल जाएगा। जब ग्रामीण घायलों की सहायता में जुटे थे, तभी लखनऊ की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन चालक ने नियंत्रण पूरी तरह खो दिया था और वह सीधे उन लोगों के समूह में जा घुसा जो सड़क पर घायलों की मदद कर रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार और भीषण थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई। एसयूवी वाहन हादसे के बाद डिवाइडर को पार करते हुए सड़क के नीचे जा गिरा। इस भयावह दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को दहला दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश चार लोगों की जान जा चुकी थी। चिकित्सकों ने गुलशन, संजय कुमार तिवारी, हसन मोहम्मद और इम्तियाज को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने न केवल जान ली, बल्कि कई परिवारों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। विशेष रूप से नरायनपुर मांझा गांव में मातम का माहौल है क्योंकि इम्तियाज अली और उनके सगे भाई हसन मोहम्मद दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। ये दोनों भाई गांव में अपनी एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे और पूरी ईमानदारी से मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। गांव वालों के मुताबिक, दोनों भाई अत्यंत मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे। अब उनके जाने से परिवार के सामने न केवल भावनात्मक क्षति हुई है, बल्कि रोजी-रोटी का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी इन्हीं दोनों कंधों पर थी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे में घायल हुए पांच अन्य लोग, जिनमें अलताफ, तबरेज आलम, विनय सिंह, अंशुमान और परवेज शामिल हैं, अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तत्परता से मामले की जांच में जुटा है। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एसयूवी की पहचान और चालक की तलाश कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वाहन की गति क्या थी और दुर्घटना कैसे हुई। यह दुखद घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के खतरों की ओर इशारा करती है। राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण न केवल चालक, बल्कि निर्दोष राहगीरों और मदद करने वाले लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब हाईवे पर चलते समय और किसी की मदद करते समय भी भयभीत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए और सुरक्षा उपायों को और अधिक कड़ा किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी हृदय विदारक दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बुधवार की देर रात एक ऐसा हृदय विदारक हादसा हुआ जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। गोंडा-लखनऊ मार्ग पर स्थित नरायनपुर भलियनपुरवा के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। घटना की शुरुआत तब हुई जब दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई। इस प्रारंभिक दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। जैसे ही आसपास के ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली, वे मानवता के नाते तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार देने तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन किसे पता था कि मदद करने का यह नेक इरादा मौत के जाल में बदल जाएगा। जब ग्रामीण घायलों की सहायता में जुटे थे, तभी लखनऊ की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक अनियंत्रित हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन चालक ने नियंत्रण पूरी तरह खो दिया था और वह सीधे उन लोगों के समूह में जा घुसा जो सड़क पर घायलों की मदद कर रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार और भीषण थी कि कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर चीख-पुकार मच गई। एसयूवी वाहन हादसे के बाद डिवाइडर को पार करते हुए सड़क के नीचे जा गिरा। इस भयावह दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को दहला दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्यवश चार लोगों की जान जा चुकी थी। चिकित्सकों ने गुलशन, संजय कुमार तिवारी, हसन मोहम्मद और इम्तियाज को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने न केवल जान ली, बल्कि कई परिवारों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। विशेष रूप से नरायनपुर मांझा गांव में मातम का माहौल है क्योंकि इम्तियाज अली और उनके सगे भाई हसन मोहम्मद दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। ये दोनों भाई गांव में अपनी एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते थे और पूरी ईमानदारी से मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। गांव वालों के मुताबिक, दोनों भाई अत्यंत मिलनसार और मददगार स्वभाव के थे। अब उनके जाने से परिवार के सामने न केवल भावनात्मक क्षति हुई है, बल्कि रोजी-रोटी का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है, क्योंकि घर की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी इन्हीं दोनों कंधों पर थी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे में घायल हुए पांच अन्य लोग, जिनमें अलताफ, तबरेज आलम, विनय सिंह, अंशुमान और परवेज शामिल हैं, अभी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस प्रशासन भी पूरी तत्परता से मामले की जांच में जुटा है। कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एसयूवी की पहचान और चालक की तलाश कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वाहन की गति क्या थी और दुर्घटना कैसे हुई। यह दुखद घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों के खतरों की ओर इशारा करती है। राजमार्गों पर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण न केवल चालक, बल्कि निर्दोष राहगीरों और मदद करने वाले लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। इस घटना ने स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब हाईवे पर चलते समय और किसी की मदद करते समय भी भयभीत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे संवेदनशील मार्गों पर गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए और सुरक्षा उपायों को और अधिक कड़ा किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी हृदय विदारक दुर्घटनाओं को रोका जा सके
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