गोगा कपूर: कंस के किरदार से मिली नफरत और शानदार फिल्मी करियर

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गोगा कपूर, जिन्होंने महाभारत में कंस की भूमिका निभाई, के जीवन और करियर पर एक विस्तृत नज़र। उनकी नकारात्मक भूमिकाओं और 500 से अधिक फिल्मों में काम करने के बारे में जानें।

बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता , जिनकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़कता थी और जिनकी स्क्रीन पर आने मात्र से ही एक रौबीला खौफ पैदा हो जाता था, उनका नाम है रविंद्र कपूर, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गोगा कपूर के नाम से जाना जाता था। 80 और 90 के दशक की लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। गोगा कपूर ने बीआर चोपड़ा की प्रतिष्ठित धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की माता देवकी के भाई, कंस का किरदार निभाया था। यह किरदार उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश, यह उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। महाभारत के हर किरदार को दर्शकों से भरपूर प्यार और लोकप्रियता मिली, लेकिन गोगा कपूर के लिए कंस का किरदार एक अभिशाप बन गया। कंस के रूप में उनकी नकारात्मक भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएँ निभाईं, लेकिन कंस के किरदार के लिए उन्हें सबसे अधिक घृणा का सामना करना पड़ा। कंस की भूमिका ने गोगा कपूर की छवि को लोगों के मन में एक क्रूर, अत्याचारी और पापी इंसान के रूप में स्थापित कर दिया। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते थे। इस किरदार के कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भी आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में गोगा कपूर ने बताया था कि लोग उनसे पूछते थे कि उन्होंने अपनी बहन देवकी के साथ इतना अत्याचार क्यों किया। यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक था क्योंकि वे सिर्फ एक अभिनेता थे और उन्होंने सिर्फ अपनी भूमिका निभाई थी। गोगा कपूर ने अपने फिल्मी करियर में डॉन, दिनकर राव, डाकू और शैतान जैसे विभिन्न प्रकार के नकारात्मक किरदारों को निभाया। उन्होंने 1971 में फिल्म 'ज्वाला' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 20 फिल्मों में काम किया और कयामत से कयामत तक में उनके किरदार को विशेष रूप से सराहा गया। अपने अभिनय करियर में, गोगा कपूर ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 'तूफान', 'खून पसीना', 'घाटा', 'मिस्टर नटवरलाल', 'बेताब', 'अग्निपथ', 'हातिमताई', 'शोले और तूफान', 'याराना' और 'जंजीर' शामिल हैं। कंस के किरदार की गंभीरता इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे थे। गोगा कपूर ने 3 मार्च, 2011 को 70 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। गोगा कपूर एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिन्होंने अपनी भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें मनोरंजन प्रदान किया.

बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता, जिनकी आवाज़ में एक अजीब सी कड़कता थी और जिनकी स्क्रीन पर आने मात्र से ही एक रौबीला खौफ पैदा हो जाता था, उनका नाम है रविंद्र कपूर, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में गोगा कपूर के नाम से जाना जाता था। 80 और 90 के दशक की लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। गोगा कपूर ने बीआर चोपड़ा की प्रतिष्ठित धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की माता देवकी के भाई, कंस का किरदार निभाया था। यह किरदार उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश, यह उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया। महाभारत के हर किरदार को दर्शकों से भरपूर प्यार और लोकप्रियता मिली, लेकिन गोगा कपूर के लिए कंस का किरदार एक अभिशाप बन गया। कंस के रूप में उनकी नकारात्मक भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएँ निभाईं, लेकिन कंस के किरदार के लिए उन्हें सबसे अधिक घृणा का सामना करना पड़ा। कंस की भूमिका ने गोगा कपूर की छवि को लोगों के मन में एक क्रूर, अत्याचारी और पापी इंसान के रूप में स्थापित कर दिया। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और उनके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते थे। इस किरदार के कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भी आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में गोगा कपूर ने बताया था कि लोग उनसे पूछते थे कि उन्होंने अपनी बहन देवकी के साथ इतना अत्याचार क्यों किया। यह उनके लिए बहुत पीड़ादायक था क्योंकि वे सिर्फ एक अभिनेता थे और उन्होंने सिर्फ अपनी भूमिका निभाई थी। गोगा कपूर ने अपने फिल्मी करियर में डॉन, दिनकर राव, डाकू और शैतान जैसे विभिन्न प्रकार के नकारात्मक किरदारों को निभाया। उन्होंने 1971 में फिल्म 'ज्वाला' से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 20 फिल्मों में काम किया और कयामत से कयामत तक में उनके किरदार को विशेष रूप से सराहा गया। अपने अभिनय करियर में, गोगा कपूर ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 'तूफान', 'खून पसीना', 'घाटा', 'मिस्टर नटवरलाल', 'बेताब', 'अग्निपथ', 'हातिमताई', 'शोले और तूफान', 'याराना' और 'जंजीर' शामिल हैं। कंस के किरदार की गंभीरता इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें वास्तविक जीवन में भी नफरत करने लगे थे। गोगा कपूर ने 3 मार्च, 2011 को 70 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। गोगा कपूर एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जिन्होंने अपनी भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें मनोरंजन प्रदान किया





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