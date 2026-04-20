गोड्डा-महगामा-पीरपैंती रेल परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 2029 तक पूरा होगा रेल का सपना

झारखंड के गोड्डा से पीरपैंती तक की 62 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना पर काम तेज हो गया है। 2029 तक पूरा होने वाली इस परियोजना से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गोड्डा सीधे पूर्वी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा।

गोड्डा-महगामा-पीरपैंती रेल परियोजना ने अब एक निर्णायक गति पकड़ ली है, जिससे झारखंड के गोड्डा जिले के लोगों में नई उम्मीदों का संचार हुआ है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना के पहले चरण में गोड्डा से महगामा के बीच लगभग 27.

5 किलोमीटर लंबी रेल पटरी बिछाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। गोड्डा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दियारा, नेपूरा और पंचकाठी जैसे मौजा क्षेत्रों में वर्तमान में ट्रैक निर्माण के लिए आवश्यक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही, रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के चारों ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी साथ-साथ चल रहा है, ताकि परियोजना में कोई व्यवधान न आए। इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से न केवल पथरगामा और महगामा जैसे क्षेत्र रेल के मानचित्र पर उभरेंगे, बल्कि यह पूरा इलाका सामाजिक और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। परियोजना के दूसरे चरण की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि महगामा से पीरपैंती तक का कार्य संपन्न किया जाएगा। गोड्डा से पीरपैंती के बीच कुल 62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का जाल बिछाया जा रहा है। रेलवे विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, अगले बीस दिनों के भीतर बड़े पैमाने पर मिट्टी का कार्य (अर्थ वर्क) शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद पटरी बिछाने का मुख्य कार्य आरंभ होगा। अधिकांश निजी भूमि का अधिग्रहण पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है, हालांकि कुछ सरकारी भूमि के हस्तांतरण को लेकर मामूली प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इस रूट पर नेपूरा, पथरगामा और महगामा के रूप में तीन मुख्य स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि घाट बलिया का नाम भी एक संभावित स्टेशन के रूप में चर्चा में है। रेलवे का लक्ष्य है कि इस संपूर्ण परियोजना को वर्ष 2029 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए ताकि यात्री सेवा सुचारू रूप से शुरू हो सके। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो महगामा तक रेल लाइन बिछने के बाद इसका विस्तार बटेश्वर तक किया जाएगा। इसके लिए गंगा नदी पर एक विशाल रेल पुल का निर्माण कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है, जो इस परियोजना का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पीरपैंती तक का रेल नेटवर्क पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तो गोड्डा जिला सीधे तौर पर पूर्वी भारत के प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ जाएगा, जिससे व्यापार और आवागमन की राह आसान होगी। इस परियोजना को गति देने में गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। जब यह परियोजना प्रशासनिक अड़चनों के कारण ठंडे बस्ते में चली गई थी, तब सांसद ने व्यक्तिगत पहल कर रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया और इसे फिर से पटरी पर लाया। अब संपूर्ण परियोजना का खर्च रेलवे स्वयं वहन कर रहा है, जो इसे और अधिक विश्वसनीय बनाता है। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर हेमंत मिश्रा ने पुष्टि की है कि मिट्टी टेस्टिंग और फाउंडेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और निर्माण सामग्री को साइट पर डंप किया जा रहा है, जिससे कार्य की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है





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