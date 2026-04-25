गोड्डा: दिव्यांग छात्र ने 10वीं में 93.80% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की

गोड्डा जिले के एक 16 वर्षीय दिव्यांग छात्र, मोहम्मद फैज़ानुल्लाह ने 10वीं कक्षा की जैक बोर्ड परीक्षा में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने के बावजूद, उन्होंने मुंह से लिखकर यह सफलता हासिल की है।

गोड्डा जिले के एक 16 वर्षीय दिव्यांग छात्र, मोहम्मद फैज़ानुल्लाह ने अपनी असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से सभी को चकित कर दिया है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन्होंने 10वीं कक्षा की जैक बोर्ड परीक्षा में 93.

80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। यह सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि फैज़ानुल्लाह सेरेब्रल पाल्सी नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण उन्हें शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से यह शानदार परिणाम हासिल किया है। फैज़ानुल्लाह की कहानी हमें सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। शिवाजी नगर, गोड्डा के निवासी फैज़ानुल्लाह अपने हाथों का उपयोग करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे अपने मुंह से लिखते हैं। यह उनके अटूट साहस और समर्पण का प्रमाण है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद, फैज़ानुल्लाह के चेहरे पर गर्व और खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपनी दिव्यांगता को कभी भी अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। फैज़ानुल्लाह ने सभी विषयों में 'ए' ग्रेड हासिल किया है, जो उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। गणित में उन्हें 98, उर्दू में 96, विज्ञान में 98, सामाजिक विज्ञान में 92, हिंदी में 90 और अंग्रेजी में 84 अंक मिले हैं। यह परिणाम दर्शाता है कि फैज़ानुल्लाह सभी विषयों में समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। उनकी सफलता न केवल उनके लिए, बल्कि उनके परिवार, शिक्षकों और पूरे समुदाय के लिए गर्व का विषय है। फैज़ानुल्लाह की सफलता में उनके परिवार और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई पूरी की, और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्हें अपने शिक्षकों से नियमित मार्गदर्शन और सहयोग मिला। फैज़ानुल्लाह ने बताया कि उनके पिता, मोहम्मद अनवर आलम और मां, नजीमा ने उन्हें हर कदम पर अटूट समर्थन दिया। उनके पिता ने कहा कि उन्हें हमेशा फैज़ान पर पूरा विश्वास था और उनकी सफलता देखकर उनका दिल खुशी से भर गया है। गोड्डा के ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के शिक्षक, जितेंद्र कुमार भगत ने फैज़ानुल्लाह को घर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान की। भगत ने कहा कि फैज़ानुल्लाह का एकाग्रचित्त स्वभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें चुनौतियों को जीतने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि फैज़ानुल्लाह सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि यदि हम कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फैज़ानुल्लाह की सफलता एक मिसाल है, जो हमें यह सिखाती है कि दिव्यांगता जीवन जीने का अंत नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है जिसे साहस और दृढ़ संकल्प से पार किया जा सकता है। यह कहानी समाज को दिव्यांगजनों के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी बनने के लिए प्रेरित करती है





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