गोद भराई समारोह में घबराहट, 40 लोगों की हालत बिगड़ने पर जांच

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गोद भराई समारोह में करीब 40 लोगों की हालत बिगड़ गई। उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। खान पथ विशेषज्ञ कहते हैं कि फूड प्वॉइजनिंगhjesे हुआ है। धीरे-धीरे अन्य रिश्तेदार भी घायल हो रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम नमूने लिए हैं। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जागरण संवाददाता

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। एक गोद भराई समारोह में करीब 40 लोगों की हालत बिगड़ गई और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मान रहे हैं की फूड प्वॉइजनिंग हुआ है। 10-12 लोगों की हालत गंभीर है। खाद्य विभाग की टीम ने नमूने लिए हैं, खासकर छोले और पनीर की सब्जी के। कलुआ उर्फ प्रेम सिंह की बेटी मीनाक्षी की सोमवार को गोद भराई की रस्म थी। समारोह में दावत भी हुई। दोपहर में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, पेट दर्द, उल्टी-दस्त। उन्हें जहांगीराबाद में स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से 15 लोग जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए। अन्य रिश्तेदार भी घायल हुए हैं, जो गांव लौटकर पसरा होने लगे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार ने नमूने लिए हैं, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी सचिन कुमार ने comentario जो प्रोसेसिंग के कारण यह मामला हो सकता है, इसमे फूड हो सकती है.

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। एक गोद भराई समारोह में करीब 40 लोगों की हालत बिगड़ गई और उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। डॉक्टर मान रहे हैं की फूड प्वॉइजनिंग हुआ है। 10-12 लोगों की हालत गंभीर है। खाद्य विभाग की टीम ने नमूने लिए हैं, खासकर छोले और पनीर की सब्जी के। कलुआ उर्फ प्रेम सिंह की बेटी मीनाक्षी की सोमवार को गोद भराई की रस्म थी। समारोह में दावत भी हुई। दोपहर में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, पेट दर्द, उल्टी-दस्त। उन्हें जहांगीराबाद में स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और वहां से 15 लोग जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए। अन्य रिश्तेदार भी घायल हुए हैं, जो गांव लौटकर पसरा होने लगे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश कुमार ने नमूने लिए हैं, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी सचिन कुमार ने comentario जो प्रोसेसिंग के कारण यह मामला हो सकता है, इसमे फूड हो सकती है





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