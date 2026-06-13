गोपीगंज में बाइक-मिनी ट्रक टकरा जाने से दो युवकों की मौत

मीरजापुर के विकास यादव (35) और औराई के अमन मिश्र (25) की मौत हो गई, जबकि बाइक पर एक अन्य युवक शुभम यादव (22) गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना गोपीगंज नगर के शहीद तिराहा के पास हाईवे पर हुई थी।

गोपीगंज में शुक्रवार की रात एक ट्रेजेडी हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिससे दो युवकों की जान गई। मीरजापुर के विकास यादव (35) और औराई के अमन मिश्र (25) की मौत हो गई, जबकि बाइक पर एक अन्य युवक शुभम यादव (22) गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना गोपीगंज नगर के शहीद तिराहा के पास हाईवे पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक से औराई की ओर से गोपीगंज आ रहे थे। वे शहीद स्थल के पास पहुंचे थे कि प्रयागराज की ओर जा रहे मिनी ट्रक में साइड से टकरा गए। बाइक चला रहे विकास यादव का सिर सड़क के डिवाइडर से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक पर बैठे दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अमन मिश्र की मौत रास्ते में ही हो गई, जबकि शुभम यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक विकास यादव चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे, जबकि अमन परिवार में इकलौते पुत्र थे। अक्कर के बाद चालक ट्रक को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है.

गोपीगंज में शुक्रवार की रात एक ट्रेजेडी हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक मिनी ट्रक से टकरा गई, जिससे दो युवकों की जान गई। मीरजापुर के विकास यादव (35) और औराई के अमन मिश्र (25) की मौत हो गई, जबकि बाइक पर एक अन्य युवक शुभम यादव (22) गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना गोपीगंज नगर के शहीद तिराहा के पास हाईवे पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक से औराई की ओर से गोपीगंज आ रहे थे। वे शहीद स्थल के पास पहुंचे थे कि प्रयागराज की ओर जा रहे मिनी ट्रक में साइड से टकरा गए। बाइक चला रहे विकास यादव का सिर सड़क के डिवाइडर से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक पर बैठे दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। अमन मिश्र की मौत रास्ते में ही हो गई, जबकि शुभम यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक विकास यादव चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे, जबकि अमन परिवार में इकलौते पुत्र थे। अक्कर के बाद चालक ट्रक को छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया है





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