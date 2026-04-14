गोपालगंज के मजदूर के बेटे साकिब हुसैन ने आईपीएल में मचाया धमाल, चार विकेट लेकर चमके

आईपीएल में बिहार के युवा खिलाड़ी साकिब हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए। गोपालगंज के एक मजदूर के बेटे की यह सफलता अभावों के बावजूद कड़ी मेहनत का परिणाम है। ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वह शतक से चूक गए।

अक्षय पांडेय, पटना। अभावों को मात देकर गोपालगंज के एक मजदूर का बेटा, साकिब हुसैन , सोमवार को आईपीएल के चमकते सितारों में से एक बनकर उभरा। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच में बिहार के तीन खिलाड़ी मैदान पर उतरे। भारतीय टीम के सदस्य ईशान किशन ने 91 रन बनाए, जो शतक से चूक गए, जबकि अपने आईपीएल पदार्पण मैच में तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने सब्सीट्यूट खिलाड़ी के रूप में खेल ते हुए चार विकेट लिए। खेल प्रेमियों को ताबड़तोड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने निराश किया, जो पहली ही गेंद पर आउट हो गए।

सोमवार को, पटना के ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपनी अंतिम एकादश की घोषणा की, जिसमें साकिब का नाम नहीं था। पहले बल्लेबाजी करते हुए, सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन की शानदार पारी के दम पर 216 रन का विशाल स्कोर बनाया। साकिब ने 4 विकेट लिए। भारत के लिए खेल चुके यशस्वी जायसवाल और समस्तीपुर के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए मैदान पर उतरे।

मैच का दूसरा ओवर ईशान किशन ने साकिब को सौंपा। तेज गेंदबाज ने निराश नहीं किया और यशस्वी जायसवाल को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस दौरान विकेट गिरे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी डानोवन फरेरा और भारत के रवींद्र जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। ईशान ने फिर से साकिब पर भरोसा जताया और उन्हें गेंद सौंपी। तीसरे ओवर में, डानोवन साकिब की अंदर आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। इसके बाद साकिब ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को तीसरा और कुलदीप विश्नोई को आउट करके अपना चौथा विकेट हासिल किया। उन्होंने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके।

हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में खरीदा। गोपालगंज के दरगाह मोहल्ला के रहने वाले तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था। इससे पहले, साकिब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 25 सदस्यीय दल में भी शामिल थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। साकिब के पिता अली अहमद हुसैन सऊदी अरब में सेंट्रिंग मजदूर हैं। चार भाइयों में तीसरे नंबर के साकिब को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। शहर के मिंज स्टेडियम में दौड़ते समय उनका क्रिकेट के प्रति लगाव और बढ़ा। विराट कोहली को आउट करने का सपना देखने वाले साकिब आर्थिक तंगी के कारण बैट नहीं खरीद सकते थे, इसलिए उन्होंने गेंदबाज बनने का फैसला किया। सीमित संसाधनों के बावजूद, साकिब ने कभी भी अपने सपनों को कमजोर नहीं होने दिया। लगातार अभ्यास के दम पर, वह आईपीएल जैसे बड़े मंच तक पहुंचने में सफल रहे।

रणजी में 10 विकेट लेकर किया था प्रभावित। साकिब की प्रतिभा घरेलू स्तर के टूर्नामेंट में दिखाई देने लगी थी। पिछले साल अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के पहले मुकाबले में, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में साकिब ने मैच की दोनों पारियों में 10 विकेट लेकर अरुणाचल प्रदेश की टीम को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। उनकी घातक गेंदबाजी के कारण अरुणाचल की पारी 105 और 272 रन पर सिमट गई थी। इस शानदार प्रदर्शन के बाद, साकिब अचानक चर्चा में आ गए।

ईशान ने लगाए आठ चौके और छह छक्के। इससे पहले, पटना के ईशान किशन ने भी तूफानी पारी खेली। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के शून्य पर आउट होने के बाद, राजधानी के बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने पारी संभाली। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान ने आठ चौके और छह छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। शानदार कप्तानी के दम पर, ईशान ने अब तक अपराजेय मानी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स को 159 रन पर समेट दिया और अपनी टीम को 57 रनों से जीत दिलाई





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