गोपालगंज में उपनयन संस्कार के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस: जदयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में उपनयन संस्कार के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह और अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में उपनयन संस्कार के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह और अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मीरगंज थाने में जदयू विधायक अनंत सिंह , मुखिया पत्नी गुड्डू राय और 9 अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 2 और 3 मई को सेमराव में गुड्डू राय के आवास पर आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में कुछ लोग अवैध, प्रतिबंधित और लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य भी कराया गया था, जिसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। जानकारी के अनुसार, मोकामा विधायक अनंत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके स्वागत में जुटे समर्थकों का एक समूह भोजपुरी गीतों पर नाचते हुए हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने पूरे बाजार में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वायरल वीडियो में दिख रहे सभी आरोपितों की पहचान में जुटी पुलिस ने वीरल वीडियो का सत्यापन कर कुछ आरोपितों की पहचान कर ली है। अन्य अज्ञात आरोपितों की पहचान के लिए तकनीकी और मानवीय साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपितों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध या लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और अश्लील नृत्य कराना कानूनी और दंडनीय अपराध है। इससे समाज में भय का माहौल पैदा होता है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने स्थानीय समाज में अश्लीलता और हथियारों के प्रदर्शन पर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सभी आरोपितों को कानून के सामने लाने का प्रयास कर रही है.
गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में उपनयन संस्कार के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और अश्लील डांस मामले में जदयू विधायक अनंत सिंह और अन्य आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मीरगंज थाने में जदयू विधायक अनंत सिंह, मुखिया पत्नी गुड्डू राय और 9 अन्य नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि 2 और 3 मई को सेमराव में गुड्डू राय के आवास पर आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में कुछ लोग अवैध, प्रतिबंधित और लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य भी कराया गया था, जिसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। जानकारी के अनुसार, मोकामा विधायक अनंत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनके स्वागत में जुटे समर्थकों का एक समूह भोजपुरी गीतों पर नाचते हुए हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस घटना ने पूरे बाजार में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वायरल वीडियो में दिख रहे सभी आरोपितों की पहचान में जुटी पुलिस ने वीरल वीडियो का सत्यापन कर कुछ आरोपितों की पहचान कर ली है। अन्य अज्ञात आरोपितों की पहचान के लिए तकनीकी और मानवीय साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि इस मामले में सभी आरोपितों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध या लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना, उसका वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और अश्लील नृत्य कराना कानूनी और दंडनीय अपराध है। इससे समाज में भय का माहौल पैदा होता है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने स्थानीय समाज में अश्लीलता और हथियारों के प्रदर्शन पर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सभी आरोपितों को कानून के सामने लाने का प्रयास कर रही है
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