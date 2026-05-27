गोरखपुर में धूप से तापमान 37°C, गुरुवार से आशा हल्की बारिश की, जून में फिर बढ़ेगा तापमान

गोरखपुर में तेज धूप और 37°C के उच्चतम तापमान ने लोगों को परेशान किया, परन्तु मौसम विभाग ने गुरुवार से हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। जून के शुरुआती हफ्तों में फिर से 40°C से ऊपर तापमान की आशंका है, जबकि उत्तरी भारत के कई शहरों में हीट वेव जारी है।

गोरखपुर में इस बुधवार की चिलचिलाती धूप ने लोगों को थकाऊ मुद्रा में डाल दिया है, जबकि बरसात के बाद चल रही ठंडी हवाओं ने कुछ राहत प्रदान की है। दुपहर के समय तापमान ने अपनी चोटी 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच ली, जिससे सड़कों पर निकले हुए लोग दुपट्टा, छाता, गमछा, टोपी इत्यादि से खुद को बचाने के लिए अति सतर्क दिखे। स्थानीय बाजारों में ठंडे पेय पदार्थों और छाया वाले स्थानों की मांग में तीव्र वृद्धि देखी गई। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय ने बताया कि आज के बाद मौसम में फिर बदलाव की संभावना है। हल्की बारिश के संकेत मिलने से आज की तीव्र गर्मी में कुछ राहत मिलने का अनुमान है, परन्तु जून के शुरुआती हफ्ते में तापमान फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे उमस और भी तीव्र हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि गुरुवार से आंशिक बादल छाएंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात या गरज-चमक की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आएगी। शुक्रवार को बादलों का असर और अधिक होने की संभावना है, हल्की फुहारों और तेज हवाओं के कारण जनता को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। इस दिन अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शनिवार और रविवार को मौसम मिला-जुला रहने का अनुमान है; दिन में तेज धूप और उमस बढ़ सकती है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बदलाव के कारण तापमान में वर्तमान में कोई बड़ी वृद्धि नहीं होगी, परन्तु अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर से तापमान बढ़ सकता है। जून के शुरुआती दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में बारिश और तेज हवाओं के कारण लगातार लू जैसी स्थिति बनना कम संभावना है। उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में भी मौसम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रीवा में लगातार तीसरे दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया, जिससे लोग भारी पसीना बहाते हुए घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं। जोधपुर में गर्मी और उमस का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है, जहाँ पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। प्रयागराज में पारा 45.

4 डिग्री तक पहुँचकर हीट वेव का असर जारी है, जिससे कई अस्पतालों में अत्यधिक तपिश से उत्पन्न रोगियों की संख्या बढ़ी है। भागलपुर में एक बिजली के खंभे से गिरते हुए महिला के प्राण दुर्घटनावश समाप्त हो गए, जिसकी वजह तेज हवाओं और गरम मौसम की परिस्थितियों को भी माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक धूप से बचें, पर्याप्त पानी करें और आवश्यक होने पर स्वास्थ्य संस्थानों से संपर्क करें





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