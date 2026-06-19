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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के लिए शिवहर में भूमि अधिग्रहण की दरें तय

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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के लिए शिवहर में भूमि अधिग्रहण की दरें तय
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वेशिवहर भूमि अधिग्रहणभूमि दरें
📆19-06-2026 09:35:00
📰Dainik Jagran
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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए शिवहर जिले में भूमि अधिग्रहण की दर तय हो गई हैं। विभिन्न मौजों और शहरी वार्डों में आवासीय, विकासशील और कृषि भूमि के लिए अलग-अलग मुआवजे का निर्धारण किया गया है। 15.9 किमी लंबाई के लिए कुल 127.7538 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे का निर्माण शिवहर जिले से होने वाला है। इस ऐक्सप्रेस-वे के लिए शिवहर जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की दरें तय कर दी हैं। विभिन्न मौजा और शहरी वार्डों में आवासीय, विकासशील और किसान भूमि के लिए अलग-अलग मुआवजे का निर्धारण किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे शिवहर शहर सहित जिले की 12 गांवों से गुजरेगी। कुल 15.

9 किमी लंबाई के लिए कुल 127.7538 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के निर्देश पर बनाई गई पांच सदस्यीय टीम ने भूमि का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। इस आधार पर जिला निबंधन पदाधिकारी नीरज कुमार ने भूमि की प्रकृति के अनुसार दरों को तय किया। उदाहरण के लिए पिपराही अंचल के धनकौल मौजा (थाना 144) में आवासीय भूमि के लिए रैयतों को 54 हजार रुपये प्रति डिसमिल मिलेंगे, विकासशील भूमि के लिए 34 हजार, दो फसला के लिए 13 हजार और एक फसला के लिए 9 हजार रुपये। हरपुर गांव (थाना 145) में आवासीय 34 हजार, विकासशील 23 हजार, दो फसला 11 हजार और एक फसला 7 हजार रुपये प्रति डिसमिल। दूसरों के लिए भी इसी तरह की दरें तय हुई हैं। शिवहर शहर के वार्डों में व्यावसायिक, आवासीय और विकासशील भूमि के लिए दरें बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए वार्ड 9 (शहबाजपुर) उत्तरी में व्यावसायिक 6.80 लाख, आवासीय 3.40 लाख, विकासशील 1.70 लाख रुपये प्रति डिसमिल। वार्ड 11 और 12 (रसीदपुर) में व्यावसायिक 5.10 लाख, आवासीय 2.12 लाख, विकासशील 85 हजार। कई वार्डों में उत्तरी और दक्षिणी भागों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित हुई हैं। शिवहर के वार्ड 13 उत्तरी में व्यावसायिक 13.60 लाख, आवासीय 6.80 लाख, विकासशील 3.40 लाख रुपये। यह सारी जानकारी शिवहर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है। गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे का निर्माण बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण पथों में से एक होगा। इस परियोजना के लिए शिवहर में बर्बाद होने वाली मूल्यवantine जमीन के मालिकों को इस तरह की दरों पर मुआवजा मिलेगा। अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में बड़ा अंतर है, जो स्थानीय आवश्यकताओं और भूमि के उपयोग के आधार पर तय किया गया है। शिवहर जिले के लिए यह एक बड़ा आर्थिक प्रभाव डालने वाली परियोजना है। यह समाचार शिवहर के लिए भूमि अधिग्रहण की नई दरों और मुआवजे की जानकारी देता है

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गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे शिवहर भूमि अधिग्रहण भूमि दरें मुआवजा भारतमाला परियोजना

 

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