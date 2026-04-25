गोरखपुर-लालकुआं समर स्पेशल ट्रेन 11 फेरों के लिए निरस्त

गोरखपुर-लालकुआं के बीच चलने वाली समर स्पेशल ट्रेन में लगातार खाली बर्थ मिलने के कारण रेलवे ने इसे 11 फेरों के लिए निरस्त कर दिया है। अन्य समर स्पेशल ट्रेनों में भी पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं।

गोरखपुर । गोरखपुर - लालकुआं के बीच चलने वाली 05009 नंबर की समर स्पेशल ट्रेन लगातार खाली चल रही है, जिसके कारण रेलवे प्रशासन ने इसे 11 फेरों के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। 24 अप्रैल को इस ट्रेन की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में लगभग 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 255 और शयनयान श्रेणी में 52 बर्थ खाली रहे थे। यही हाल 25 अप्रैल को चलने वाली 05010 लालकुंआ- गोरखपुर स्पेशल का रहा, जिसमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 225 बर्थ खाली उपलब्ध हैं। टिकटों की बुकिंग में लगातार कमी को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है। यह ट्रेन 1 मई से 10 जुलाई तक गोरखपुर से और 2 मई से 11 जुलाई तक लालकुआं से निरस्त रहेगी। हालांकि, रेलवे प्रशासन ने इस निरस्त ीकरण का आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि कई अन्य समर स्पेशल ट्रेन ें भी खाली चल रही हैं और यही स्थिति बनी रही तो उन्हें भी निरस्त किया जा सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। यात्रियों को गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने में परेशानी हो रही है, लेकिन समर स्पेशल ट्रेन ों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध होने के बावजूद यात्री उन्हें बुक नहीं कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ग्रीष्मकाल में यात्रियों की सुविधा के लिए कई समर स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि उनकी यात्रा सुगम हो सके। यह स्थिति रेलवे के लिए चिंता का विषय है क्योंकि एक तरफ नियमित ट्रेनों में मांग अधिक है, वहीं दूसरी तरफ समर स्पेशल ट्रेन ें खाली चल रही हैं। इससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है और संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अन्य समर स्पेशल ट्रेन ों में भी बर्थों की उपलब्धता की स्थिति देखें तो 05031 कोलकाता- गोरखपुर समर स्पेशल में 27 अप्रैल को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 08, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 46 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 135 बर्थ खाली हैं। 05101 गोरखपुर -नई दिल्ली समर स्पेशल में 25 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 442 बर्थ उपलब्ध हैं। 05056 गोरखपुर -अलीपुर द्वार समर स्पेशल में 25 अप्रैल को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 64, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 479 और शयनयान श्रेणी में 46 बर्थ खाली हैं। 05057 गोरखपुर -दिल्ली समर स्पेशल में 30 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 780 बर्थ उपलब्ध हैं। 04315 गोरखपुर -योगनगरी ऋषिकेष समर स्पेशल में 29 अप्रैल को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 05 और शयनयान श्रेणी में 205 बर्थ खाली हैं। 05064 गोमतीनगर-कोलकाता समर स्पेशल में 29 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 15 और शयनयान श्रेणी में 271 बर्थ उपलब्ध हैं। इन ट्रेनों में भी पर्याप्त बर्थ खाली होने से रेलवे प्रशासन चिंतित है और भविष्य में इन ट्रेनों के संचालन पर भी सवाल उठ सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय समर स्पेशल ट्रेन ों का भी ध्यान रखें और कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें.

गोरखपुर। गोरखपुर-लालकुआं के बीच चलने वाली 05009 नंबर की समर स्पेशल ट्रेन लगातार खाली चल रही है, जिसके कारण रेलवे प्रशासन ने इसे 11 फेरों के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। 24 अप्रैल को इस ट्रेन की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में लगभग 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 255 और शयनयान श्रेणी में 52 बर्थ खाली रहे थे। यही हाल 25 अप्रैल को चलने वाली 05010 लालकुंआ-गोरखपुर स्पेशल का रहा, जिसमें वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 225 बर्थ खाली उपलब्ध हैं। टिकटों की बुकिंग में लगातार कमी को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है। यह ट्रेन 1 मई से 10 जुलाई तक गोरखपुर से और 2 मई से 11 जुलाई तक लालकुआं से निरस्त रहेगी। हालांकि, रेलवे प्रशासन ने इस निरस्तीकरण का आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि कई अन्य समर स्पेशल ट्रेनें भी खाली चल रही हैं और यही स्थिति बनी रही तो उन्हें भी निरस्त किया जा सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। यात्रियों को गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने में परेशानी हो रही है, लेकिन समर स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध होने के बावजूद यात्री उन्हें बुक नहीं कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ग्रीष्मकाल में यात्रियों की सुविधा के लिए कई समर स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इन ट्रेनों में पर्याप्त बर्थ उपलब्ध हैं। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि उनकी यात्रा सुगम हो सके। यह स्थिति रेलवे के लिए चिंता का विषय है क्योंकि एक तरफ नियमित ट्रेनों में मांग अधिक है, वहीं दूसरी तरफ समर स्पेशल ट्रेनें खाली चल रही हैं। इससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है और संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अन्य समर स्पेशल ट्रेनों में भी बर्थों की उपलब्धता की स्थिति देखें तो 05031 कोलकाता-गोरखपुर समर स्पेशल में 27 अप्रैल को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 08, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 46 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 135 बर्थ खाली हैं। 05101 गोरखपुर-नई दिल्ली समर स्पेशल में 25 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 442 बर्थ उपलब्ध हैं। 05056 गोरखपुर-अलीपुर द्वार समर स्पेशल में 25 अप्रैल को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 64, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 479 और शयनयान श्रेणी में 46 बर्थ खाली हैं। 05057 गोरखपुर-दिल्ली समर स्पेशल में 30 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 780 बर्थ उपलब्ध हैं। 04315 गोरखपुर-योगनगरी ऋषिकेष समर स्पेशल में 29 अप्रैल को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 05 और शयनयान श्रेणी में 205 बर्थ खाली हैं। 05064 गोमतीनगर-कोलकाता समर स्पेशल में 29 अप्रैल को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 15 और शयनयान श्रेणी में 271 बर्थ उपलब्ध हैं। इन ट्रेनों में भी पर्याप्त बर्थ खाली होने से रेलवे प्रशासन चिंतित है और भविष्य में इन ट्रेनों के संचालन पर भी सवाल उठ सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय समर स्पेशल ट्रेनों का भी ध्यान रखें और कन्फर्म टिकट लेकर ही यात्रा करें





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