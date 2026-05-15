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गोरखपुर का कायाकल्प: गोड़धोइया नाला और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से बदलेगी शहर की सूरत

बुनियादी ढांचा और विकास News

गोरखपुर का कायाकल्प: गोड़धोइया नाला और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से बदलेगी शहर की सूरत
गोरखपुरयोगी आदित्यनाथगोड़धोइया नाला
📆15-05-2026 03:15:00
📰Dainik Jagran
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में गोड़धोइया नाला परियोजना और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और खेल संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और उनकी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं के चलते गोरखपुर शहर अब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गोड़धोइया नाला परियोजना है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि शहर के हजारों निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। करीब नौ किलोमीटर की लंबाई वाला यह नाला शहर के लगभग आधे हिस्से को जलभराव की उस गंभीर समस्या से निजात दिलाएगा, जिसने वर्षों से स्थानीय लोगों के जीवन को कष्टदायक बना रखा था। मानसून के दौरान शहर की सड़कों का तालाब बन जाना एक आम बात थी, लेकिन अब इस आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के बन जाने से जल निकासी की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। परियोजना के विवरण की बात करें तो अब केवल लगभग साढ़े तीन किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य शेष है। बाकी सभी कल्वर्ट का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का ट्रायल भी अंतिम दौर में है। कार्यदायी संस्था जल निगम के इंजीनियर और मजदूर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जून महीने में इसका भव्य लोकार्पण किया जा सके। इस परियोजना की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर दौरे के दौरान नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री न केवल निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, बल्कि एसटीपी के समीप एक विशाल जनसभा को संबोधित कर शहरवासियों से संवाद भी करेंगे। इसी कड़ी में कमिश्नर अनिल ढींगरा और नगर आयुक्त अनुराग जैन ने गोड़धोइया नाले के जीरो प्वाइंट, जंगल छत्रधारी और 61 एमएलडी क्षमता वाले निर्माणाधीन एसटीपी का गहन निरीक्षण किया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकार्पण से पहले हर छोटी-बड़ी कमी को दूर कर लिया जाए। कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जीरो प्वाइंट से लेकर एसटीपी तक के पूरे क्षेत्र की साफ-सफाई का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही, विद्युत विभाग और हाईटेंशन लाइनों की दुरुस्ती पर विशेष जोर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, सड़क मार्गों को बेहतर बनाने और पंचायत राज व नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिक सुविधाओं में कोई कमी न रहे। गोरखपुर के विकास की यह गाथा केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की परियोजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ताल नदौर में बन रहा यह स्टेडियम शहर को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने की क्षमता रखता है। इस परियोजना का कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगामी 16 मई को मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और कमिश्नर ने स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया है कि कार्यक्रम स्थल और शिलान्यास क्षेत्र को 15 मई की रात तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। स्टेडियम के निर्माण से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि यह क्षेत्र खेल पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर पूरा किया जाए और आने वाले अतिथियों एवं आम जनता के लिए पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम हो। निष्कर्षतः, गोड़धोइया नाला और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसी वृहद परियोजनाएं गोरखपुर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब बुनियादी ढांचे में सुधार होता है और खेल व संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है। जलभराव जैसी पुरानी समस्या का समाधान और खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। यह विकास यात्रा न केवल शहर की सूरत बदल रही है, बल्कि यहां के निवासियों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठा रही है। आने वाले समय में गोरखपुर एक आधुनिक, स्वच्छ और खेल-प्रेमी शहर के रूप में दुनिया के सामने होगा, जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की एक मिसाल बनेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और उनकी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं के चलते गोरखपुर शहर अब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गोड़धोइया नाला परियोजना है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि शहर के हजारों निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। करीब नौ किलोमीटर की लंबाई वाला यह नाला शहर के लगभग आधे हिस्से को जलभराव की उस गंभीर समस्या से निजात दिलाएगा, जिसने वर्षों से स्थानीय लोगों के जीवन को कष्टदायक बना रखा था। मानसून के दौरान शहर की सड़कों का तालाब बन जाना एक आम बात थी, लेकिन अब इस आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के बन जाने से जल निकासी की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। परियोजना के विवरण की बात करें तो अब केवल लगभग साढ़े तीन किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने का कार्य शेष है। बाकी सभी कल्वर्ट का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का ट्रायल भी अंतिम दौर में है। कार्यदायी संस्था जल निगम के इंजीनियर और मजदूर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जून महीने में इसका भव्य लोकार्पण किया जा सके। इस परियोजना की गंभीरता और महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर दौरे के दौरान नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री न केवल निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, बल्कि एसटीपी के समीप एक विशाल जनसभा को संबोधित कर शहरवासियों से संवाद भी करेंगे। इसी कड़ी में कमिश्नर अनिल ढींगरा और नगर आयुक्त अनुराग जैन ने गोड़धोइया नाले के जीरो प्वाइंट, जंगल छत्रधारी और 61 एमएलडी क्षमता वाले निर्माणाधीन एसटीपी का गहन निरीक्षण किया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकार्पण से पहले हर छोटी-बड़ी कमी को दूर कर लिया जाए। कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जीरो प्वाइंट से लेकर एसटीपी तक के पूरे क्षेत्र की साफ-सफाई का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही, विद्युत विभाग और हाईटेंशन लाइनों की दुरुस्ती पर विशेष जोर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, सड़क मार्गों को बेहतर बनाने और पंचायत राज व नगर निगम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिक सुविधाओं में कोई कमी न रहे। गोरखपुर के विकास की यह गाथा केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल और प्रतिभाओं को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की परियोजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ताल नदौर में बन रहा यह स्टेडियम शहर को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने की क्षमता रखता है। इस परियोजना का कार्य भी अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। आगामी 16 मई को मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी और कमिश्नर ने स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया है कि कार्यक्रम स्थल और शिलान्यास क्षेत्र को 15 मई की रात तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। स्टेडियम के निर्माण से न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि यह क्षेत्र खेल पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण प्राथमिकता पर पूरा किया जाए और आने वाले अतिथियों एवं आम जनता के लिए पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम हो। निष्कर्षतः, गोड़धोइया नाला और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसी वृहद परियोजनाएं गोरखपुर के भविष्य की एक नई तस्वीर पेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब बुनियादी ढांचे में सुधार होता है और खेल व संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, तो पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होता है। जलभराव जैसी पुरानी समस्या का समाधान और खेल जगत में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। यह विकास यात्रा न केवल शहर की सूरत बदल रही है, बल्कि यहां के निवासियों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठा रही है। आने वाले समय में गोरखपुर एक आधुनिक, स्वच्छ और खेल-प्रेमी शहर के रूप में दुनिया के सामने होगा, जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की एक मिसाल बनेगा

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गोरखपुर योगी आदित्यनाथ गोड़धोइया नाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शहरी विकास

 

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