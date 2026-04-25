गोरखपुर: फार्म हाउस पर कारोबारी की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

गोरखपुर के कुसम्ही बाजार स्थित एक फार्म हाउस पर शुक्रवार को एक कारोबारी अंबरीश श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है।
गोरखपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कुसम्ही बाजार स्थित एक फार्म हाउस पर शुक्रवार की सुबह अंबरीश श्रीवास्तव , जो एक प्रतिष्ठित कारोबारी थे, अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान गंवा बैठे। सुबह लगभग सात बजे वह फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने गाय का दूध निकाला और कर्मचारियों से कुछ देर बातचीत की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन पर बात करते हुए वह फार्म हाउस के ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में चले गए, और उसके बाद कभी नीचे नहीं लौटे। जब कर्मचारियों को उनकी चिंता हुई और वे उन्हें ढूंढने ऊपर गए, तो उन्होंने अंबरीश श्रीवास्तव को खून से लथपथ पाया। यह दृश्य इतना भयावह था कि कर्मचारी सदमे में हैं और उस पल को भुला नहीं पा रहे हैं। फार्म हाउस के कर्मचारियों के बयान पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर रहे हैं। घटना के बाद गोरखपुर शहर में शोक की लहर दौड़ गई। सिविल लाइंस स्थित अंबरीश श्रीवास्तव के आवास पर लोगों का जमावड़ा लग गया, जो उनके परिवार को सांत्वना देने आ रहे थे। चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारी, स्थानीय क्लब के सदस्य और व्यापारी समुदाय के लोग भी उनके घर पहुंचे और परिवार को इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। अंबरीश के पिता, अतुल श्रीवास्तव, जो पहले से ही अस्वस्थ थे, इस खबर से पूरी तरह टूट गए हैं। परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। एम्स की मोर्च्यूरी में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां अंबरीश का शव रखा गया था। देर शाम को राप्ती नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे माहौल में मातम छाया रहा, और हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद की है और फोरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान और गोली के निशान जुटाए हैं। पुलिस अंबरीश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी और वे ऊपरी मंजिल पर क्यों गए थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कर्मचारियों के बयानों में फिलहाल कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हालांकि, पुलिस किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। यह घटना गोरखपुर में एक बड़े सदमे के रूप में आई है। अंबरीश श्रीवास्तव एक सफल कारोबारी होने के साथ-साथ एक मिलनसार और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनकी अचानक मृत्यु से शहर के लोगों में गहरा दुख है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकेगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अंबरीश श्रीवास्तव किसी प्रकार के तनाव या दबाव में थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया हो। इस घटना ने एक बार फिर समाज में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंबरीश श्रीवास्तव की मृत्यु एक बड़ी क्षति है, और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। पुलिस ने मामले में पूरी गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दुखद घटना से शहर के लोगों ने एकजुट होकर शोक व्यक्त किया है और अंबरीश श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
गोरखपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। कुसम्ही बाजार स्थित एक फार्म हाउस पर शुक्रवार की सुबह अंबरीश श्रीवास्तव, जो एक प्रतिष्ठित कारोबारी थे, अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान गंवा बैठे। सुबह लगभग सात बजे वह फार्म हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने गाय का दूध निकाला और कर्मचारियों से कुछ देर बातचीत की। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। फोन पर बात करते हुए वह फार्म हाउस के ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में चले गए, और उसके बाद कभी नीचे नहीं लौटे। जब कर्मचारियों को उनकी चिंता हुई और वे उन्हें ढूंढने ऊपर गए, तो उन्होंने अंबरीश श्रीवास्तव को खून से लथपथ पाया। यह दृश्य इतना भयावह था कि कर्मचारी सदमे में हैं और उस पल को भुला नहीं पा रहे हैं। फार्म हाउस के कर्मचारियों के बयान पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर रहे हैं। घटना के बाद गोरखपुर शहर में शोक की लहर दौड़ गई। सिविल लाइंस स्थित अंबरीश श्रीवास्तव के आवास पर लोगों का जमावड़ा लग गया, जो उनके परिवार को सांत्वना देने आ रहे थे। चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारी, स्थानीय क्लब के सदस्य और व्यापारी समुदाय के लोग भी उनके घर पहुंचे और परिवार को इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। अंबरीश के पिता, अतुल श्रीवास्तव, जो पहले से ही अस्वस्थ थे, इस खबर से पूरी तरह टूट गए हैं। परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। एम्स की मोर्च्यूरी में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जहां अंबरीश का शव रखा गया था। देर शाम को राप्ती नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया और उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे माहौल में मातम छाया रहा, और हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद की है और फोरेंसिक टीम ने उंगलियों के निशान और गोली के निशान जुटाए हैं। पुलिस अंबरीश के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी और वे ऊपरी मंजिल पर क्यों गए थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कर्मचारियों के बयानों में फिलहाल कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हालांकि, पुलिस किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। यह घटना गोरखपुर में एक बड़े सदमे के रूप में आई है। अंबरीश श्रीवास्तव एक सफल कारोबारी होने के साथ-साथ एक मिलनसार और लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनकी अचानक मृत्यु से शहर के लोगों में गहरा दुख है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकेगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अंबरीश श्रीवास्तव किसी प्रकार के तनाव या दबाव में थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया हो। इस घटना ने एक बार फिर समाज में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंबरीश श्रीवास्तव की मृत्यु एक बड़ी क्षति है, और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। पुलिस ने मामले में पूरी गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस दुखद घटना से शहर के लोगों ने एकजुट होकर शोक व्यक्त किया है और अंबरीश श्रीवास्तव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं
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