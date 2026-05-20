गोरखपुर में बिजली आपूर्ति बाधित : कई इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक कटौती

गोरखपुर में विभिन्न सुधार कार्यों के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मोहद्दीपुर, राप्तीनगर, करीम नगर, पादरी बाजार और दीवान बाजमोहद्दीपुर, राप्तीनगर में सुबह 11 बजे से बिजली कटौती की जाएगी। इसके अलावा गोरखपुर-नरकटयागंज रूट पर 20 मई से 9 जून तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। कई ट्रेनें कैंसिल हो रही है और एक्सप्रेस गाड़ियों का रूट बदला जा रहा है। क्योंकि विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, कोतवाली, दीवान बाजार और मान चौराहा फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेगा।

गोरखपुर में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मोहद्दीपुर , राप्तीनगर , करीम नगर, पादरी बाजार और दीवान बाज मोहद्दीपुर , राप्तीनगर में सुबह 11 बजे से बिजली कटौती होगी। सड़क निर्माण का कार्य होने के कारण राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र से जुड़ने वाली कई इलाकों की आपूर्ति दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगी। पादरी बाजार, शाहपुर और खुटहन उपकेंद्रों की आपूर्ति दोपहर 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक ठप रहेगी। गोरखपुर -नरकटियागंज रूट पर 20 मई से 9 जून तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। कई ट्रेनें कैंसिल हो रही है और एक्सप्रेस गाड़ियों का रूट बदला जा रहा है। क्योंकि विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, कोतवाली, दीवान बाजार और मान चौराहा फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेग.

गोरखपुर में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मोहद्दीपुर, राप्तीनगर, करीम नगर, पादरी बाजार और दीवान बाजमोहद्दीपुर, राप्तीनगर में सुबह 11 बजे से बिजली कटौती होगी। सड़क निर्माण का कार्य होने के कारण राप्तीनगर ओल्ड उपकेंद्र से जुड़ने वाली कई इलाकों की आपूर्ति दोपहर तीन बजे तक बंद रहेगी। पादरी बाजार, शाहपुर और खुटहन उपकेंद्रों की आपूर्ति दोपहर 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक ठप रहेगी। गोरखपुर-नरकटियागंज रूट पर 20 मई से 9 जून तक ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। कई ट्रेनें कैंसिल हो रही है और एक्सप्रेस गाड़ियों का रूट बदला जा रहा है। क्योंकि विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, कोतवाली, दीवान बाजार और मान चौराहा फीडर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बंद रहेग





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