गोरखपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी और बारिश से मिली गर्मी से राहत

गोरखपुर में बुधवार की शाम को अचानक तेज आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

गोरखपुर में बुधवार की शाम को मौसम में अचानक बदलाव आया, जिससे दिनभर की उमस और गर्मी से राहत मिली। शाम करीब चार बजे के आसपास तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चलने लगीं, जिसके बाद घने बादल छाए और सूर्यास्त से पहले ही अंधेरा हो गया। इस दौरान बूंदाबांदी से शुरू होकर लगभग चार मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे वातावरण में ताजगी आ गई। मौसम विभाग के मुताबिक, इस बारिश में कुल 19.

2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बुधवार सुबह देर तक सूरज नहीं दिखाई दिया, और दोपहर में तपिश महसूस की गई। शाम चार बजे के बाद मौसम ने करवट ली, और तेज हवाएं चलने लगीं। धूल भरी आंधी के बाद घने बादल आसमान को ढक गए, जिससे सूर्यास्त से पहले ही अंधेरा हो गया। वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। बूंदाबांदी से तेज बारिश में बदल गई, और उस समय कार्यालयों और बाजारों से लौट रहे लोग रास्ते में फंस गए। कई लोगों ने दुकानों और सुरक्षित स्थानों पर रुककर बारिश थमने का इंतजार किया। तेज हवाओं और बिजली चमकने से लोगों में सतर्कता बनी रही। 30 मिनट से अधिक समय तक हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री पर रहा। अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम 48 प्रतिशत रही। मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि गुरुवार को भी कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वज्रपात की आशंका भी है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उन्होंने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। इस बारिश के कारण शहर में कई स्थानों पर जल संचयन की समस्या भी सामने आई, और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सावधान रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है





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