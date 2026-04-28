गोरखपुर में पतंग उड़ाते समय किशोर की गर्दन में सरिया, तीन घंटे की सर्जरी के बाद बचा लिया

यूपी के गोरखपुर में 14 वर्षीय किशोर हर्ष श्रीवास्तव पतंग उड़ाते समय एक सरिया में गिर गया, जिससे सरिया उसके सीने और गर्दन के आरपार हो गई। तीन घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने सरिया को बाहर निकालने में सफल रहे। घटना ने पूरे परिवार को झटका दिया, और स्थानीय समुदाय भी चिंतित है।

यूपी के गोरखपुर में एक हृदयदंभक घटना ने पूरे शहर को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। 14 वर्षीय किशोर हर्ष श्रीवास्तव, जो सोमवार सुबह पतंग उड़ाने के लिए छत पर गया था, एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। हर्ष के घर की छत पर एक सरिया बाहर निकली हुई थी, जिसमें वह अचानक गिर गया। सरिया उसके सीने और गर्दन के आरपार हो गई, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। घटना इलाहीबाग लाला टोली क्षेत्र की है, जहां हर्ष की मां अदिति श्रीवास्तव ने बताया कि वह अपने तीन बच्चों में सबसे बड़ा है। अदिति ने बताया कि वह दो बार हर्ष को नीचे लाई थी, लेकिन वह फिर से छत पर चला गया और पतंग उड़ाने लगा। अचानक, एक तड़पने की आवाज सुनाई दी, और जब परिवार छत पर पहुंचा, तो उन्हें हर्ष की हालत देखकर दर्द की चीख निकल गई। सरिया उसके शरीर में गहरा घुस गया था, और वह खून से लथपथ हो गया था। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, और एक कारीगर को बुलाकर सरिया को काटा गया। इसके बाद, हर्ष को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन घंटे की लंबी सर्जरी के बाद सरिया को बाहर निकालने में सफल रहे। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, और हर्ष की मां ने बताया कि वह अब भी दर्द से पीड़ा कर रहा है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को भी चिंतित कर दिया है, और लोग अब छत पर खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस बीच, गोरखपुर में गर्मी का प्रभाव भी देखा जा रहा है, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहना चाहते हैं, और स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। इस गर्मी के कारण, कई अन्य शहरों में भी आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है.

यूपी के गोरखपुर में एक हृदयदंभक घटना ने पूरे शहर को चौंकाने पर मजबूर कर दिया है। 14 वर्षीय किशोर हर्ष श्रीवास्तव, जो सोमवार सुबह पतंग उड़ाने के लिए छत पर गया था, एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। हर्ष के घर की छत पर एक सरिया बाहर निकली हुई थी, जिसमें वह अचानक गिर गया। सरिया उसके सीने और गर्दन के आरपार हो गई, जिससे वह दर्द से तड़पने लगा। घटना इलाहीबाग लाला टोली क्षेत्र की है, जहां हर्ष की मां अदिति श्रीवास्तव ने बताया कि वह अपने तीन बच्चों में सबसे बड़ा है। अदिति ने बताया कि वह दो बार हर्ष को नीचे लाई थी, लेकिन वह फिर से छत पर चला गया और पतंग उड़ाने लगा। अचानक, एक तड़पने की आवाज सुनाई दी, और जब परिवार छत पर पहुंचा, तो उन्हें हर्ष की हालत देखकर दर्द की चीख निकल गई। सरिया उसके शरीर में गहरा घुस गया था, और वह खून से लथपथ हो गया था। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया, और एक कारीगर को बुलाकर सरिया को काटा गया। इसके बाद, हर्ष को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन घंटे की लंबी सर्जरी के बाद सरिया को बाहर निकालने में सफल रहे। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, और हर्ष की मां ने बताया कि वह अब भी दर्द से पीड़ा कर रहा है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को भी चिंतित कर दिया है, और लोग अब छत पर खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस बीच, गोरखपुर में गर्मी का प्रभाव भी देखा जा रहा है, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहना चाहते हैं, और स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं। इस गर्मी के कारण, कई अन्य शहरों में भी आंधी और बारिश की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है





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