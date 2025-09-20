गोरखपुर: पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, होटल में जमकर हुआ हंगामा

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया, जिसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ। पत्नी को पहले से ही पति पर शक था और वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के नौसड़ में स्थित एक होटल में शुक्रवार (19 सितंबर) को उस समय हंगामा मच गया जब खजनी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। महिला को पहले से ही अपने पति पर शक था और वह उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। शुक्रवार की सुबह, उसने अपने पति का पीछा किया और होटल में उसे युवती के साथ देखा। यह देखकर वह आपा खो बैठी और जमकर हंगामा करने लगी। दोपहर करीब 12 बजे, महिला का पति अपनी सूट पहनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर होटल से बाहर

निकला। तभी उसकी पत्नी अचानक वहां पहुंची और चिल्लाने लगी। पति कुछ समझ पाता, इससे पहले ही महिला ने गर्लफ्रेंड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। उसने उसके बाल पकड़कर सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी। यह नजारा देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।\घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को शांत करने और समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। करीब 45 मिनट तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। आखिरकार, पुलिस ने शादीशुदा युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। इस दौरान, पति अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक की गर्लफ्रेंड बालिग है और खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है। पुलिस का कहना है कि महिला द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन अगर तहरीर मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी।\जानकारी के अनुसार, महिला की शादी तीन साल पहले खजनी क्षेत्र के एक युवक के साथ हुई थी। दोनों की एक डेढ़ साल की बेटी भी है। महिला को लंबे समय से अपने पति पर शक था और वह उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही थी। शुक्रवार को उसे पता चला कि उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नौसड़ स्थित एक होटल में है, जिसके बाद वह तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल, महिला की ओर से कोई भी तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। पुलिस ने बताया कि अगर महिला शिकायत दर्ज कराती है, तो मामले की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर से विवाहेतर संबंधों और रिश्तों में भरोसे की कमी को उजागर किया है





