गोरखपुर के रामगढ़ताल में युवती ने ताल में छलांग लगाकर जान गंवाई

गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक युवती ने रेलिंग फांदकर ताल में छलांग लगा दी, उसकी जान नहीं बच सकी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया। पुलिस ने एंबुलेंस से युवती को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक युवती ने रेलिंग फांदकर ताल में छलांग लगा दी, उसकी जान नहीं बच सकी।मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया।पर्यटन स्थल रामगढ़ताल में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती रेलिंग फांदकर ताल में कूद गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए उसे बचाने का प्रयास किया। कुछ युवक जान जोखिम में डालकर ताल में उतर गए और युवती को बाहर निकाल लिया। लोगों ने उसे बचाने के लिए सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) भी दिया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना दोपहर करीब 12 बजे चंपा देवी पार्क के सामने की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 19 वर्षीय युवती पैदल वहां पहुंची थी। कुछ देर तक वह ताल किनारे इधर-उधर देखती रही। इसके बाद अचानक रेलिंग फांदकर दूसरी तरफ गई और पानी में छलांग लगा दी। युवती को कूदता देख घूमने आए लोगों ने शोर मचाया। कुछ युवक पानी में कूद गए और काफी प्रयास के बाद युवती को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसकी सांसें चल रही थीं। बचाने के लिए सीपीआर देने के साथ ही पेट दबाकर पानी बाहर निकलाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से युवती को जिला अस्पताल भेजा गया। युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है उसकी पहचान नहीं हुई है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने काला पैंट तथा हरा सूट और दुपट्टा पहन रखा था।पहचान न होने पर शव को मोच्र्यूरी में रखवा दिया गया है। आसपास के थानों में युवती की तस्वीर भेजी गई है। गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कराया जा रहा है। पहचान होने के बाद घटना की वजह स्पष्ट होगी.
गोरखपुर के रामगढ़ताल में एक युवती ने रेलिंग फांदकर ताल में छलांग लगा दी, उसकी जान नहीं बच सकी।मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया।पर्यटन स्थल रामगढ़ताल में शुक्रवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवती रेलिंग फांदकर ताल में कूद गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाते हुए उसे बचाने का प्रयास किया। कुछ युवक जान जोखिम में डालकर ताल में उतर गए और युवती को बाहर निकाल लिया। लोगों ने उसे बचाने के लिए सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) भी दिया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।घटना दोपहर करीब 12 बजे चंपा देवी पार्क के सामने की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 19 वर्षीय युवती पैदल वहां पहुंची थी। कुछ देर तक वह ताल किनारे इधर-उधर देखती रही। इसके बाद अचानक रेलिंग फांदकर दूसरी तरफ गई और पानी में छलांग लगा दी। युवती को कूदता देख घूमने आए लोगों ने शोर मचाया। कुछ युवक पानी में कूद गए और काफी प्रयास के बाद युवती को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसकी सांसें चल रही थीं। बचाने के लिए सीपीआर देने के साथ ही पेट दबाकर पानी बाहर निकलाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर रामगढ़ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से युवती को जिला अस्पताल भेजा गया। युवती की उम्र करीब 19 वर्ष है उसकी पहचान नहीं हुई है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने काला पैंट तथा हरा सूट और दुपट्टा पहन रखा था।पहचान न होने पर शव को मोच्र्यूरी में रखवा दिया गया है। आसपास के थानों में युवती की तस्वीर भेजी गई है। गुमशुदगी के मामलों का भी मिलान कराया जा रहा है। पहचान होने के बाद घटना की वजह स्पष्ट होगी
गोरखपुर रामगढ़ताल युवती ताल छलांग मृत्यु पुलिस एंबुलेंस जिला अस्पताल