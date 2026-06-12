गोरखपुर में पीएसी वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौत

गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम पीएसी के वाहन ने गलत दिशा से आकर बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, बाद में पुलिस ने स्थिति संभाली।
गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पीएसी का एक वाहन गलत दिशा से आ रहा था और उसने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय अमित निषाद निवासी बहरामपुर और 17 वर्षीय राज निषाद निवासी अमरूद मंडी के रूप में हुई है। यह घटना राजघाट पुल और नौसढ़ के बीच हुई, जहां बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए पीएसी की एक टीम तैनात है। शाम पांच बजे टीम का वाहन रांग साइड से नदी की ओर जा रहा था, तभी शहर से आ रहे बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित भीड़ ने दोनों शवों को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पीएसी वाहन में तोड़फोड़ का प्रयास किया। इससे गोरखपुर-लखनऊ मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर से राजघाट पुल तक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन जाम के कारण पुलिस की गाड़ियां भी फंस गईं। पुलिसकर्मियों को वाहन छोड़कर पैदल घटनास्थल तक पहुंचना पड़ा। करीब दो घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शन कारियों ने पीएसी वाहन के चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और यातायात बहाल कराया। मृतकों के परिवारों में मातम छा गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है.
गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पीएसी का एक वाहन गलत दिशा से आ रहा था और उसने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय अमित निषाद निवासी बहरामपुर और 17 वर्षीय राज निषाद निवासी अमरूद मंडी के रूप में हुई है। यह घटना राजघाट पुल और नौसढ़ के बीच हुई, जहां बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए पीएसी की एक टीम तैनात है। शाम पांच बजे टीम का वाहन रांग साइड से नदी की ओर जा रहा था, तभी शहर से आ रहे बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की तुरंत मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित भीड़ ने दोनों शवों को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और पीएसी वाहन में तोड़फोड़ का प्रयास किया। इससे गोरखपुर-लखनऊ मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर से राजघाट पुल तक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन जाम के कारण पुलिस की गाड़ियां भी फंस गईं। पुलिसकर्मियों को वाहन छोड़कर पैदल घटनास्थल तक पहुंचना पड़ा। करीब दो घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने पीएसी वाहन के चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और यातायात बहाल कराया। मृतकों के परिवारों में मातम छा गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है
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