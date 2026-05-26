गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत

गोरखपुर में मंगलवार शाम राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त शाम करीब 6 बजे नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
गोरखपुर में मंगलवार शाम राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त शाम करीब 6 बजे नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। करीब आधे घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। हादसा राजघाट का है। पुलिस टीम के साथ एनडीआरए ने तीनों के शव बरामद कर लिए है। राजघाट थाना क्षेत्र के हांसूपुर निवासी निक्कू (15) पुत्र सुनील, सत्ती (15) पुत्र मोहन और इरफान पुत्र फखरुद्दीन तीनों दोस्त हैं। मंगलवार शाम के समय राजघाट क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तीनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। देखते ही देखते तीनों नदी में लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पूरे अभियान की निगरानी की और एनडीआरएफ टीम को तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम ने पहले निक्कू और शक्ति के शव नदी से बाहर निकाले। इसके बाद तीसरे किशोर इरफान की तलाश के लिए अभियान जारी रखा गया। देर शाम उसका शव भी बरामद कर लिया गया। तीनों किशोरों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बना रहा। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रात में आई तेज धूलभरी आंधी, होर्डिंग उड़े, एमपी में 45 शहर हीटवेव की चपेट में कलेक्टर-निगम कमिश्नर ने देखी सिरपुर-लिंबोदी तालाब की स्थित.
गोरखपुर में मंगलवार शाम राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तीनों दोस्त शाम करीब 6 बजे नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में चले गए। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। करीब आधे घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चों के शव नदी से बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। हादसा राजघाट का है। पुलिस टीम के साथ एनडीआरए ने तीनों के शव बरामद कर लिए है। राजघाट थाना क्षेत्र के हांसूपुर निवासी निक्कू (15) पुत्र सुनील, सत्ती (15) पुत्र मोहन और इरफान पुत्र फखरुद्दीन तीनों दोस्त हैं। मंगलवार शाम के समय राजघाट क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तीनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। देखते ही देखते तीनों नदी में लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। एसडीएम सदर दीपक गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर पूरे अभियान की निगरानी की और एनडीआरएफ टीम को तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम ने पहले निक्कू और शक्ति के शव नदी से बाहर निकाले। इसके बाद तीसरे किशोर इरफान की तलाश के लिए अभियान जारी रखा गया। देर शाम उसका शव भी बरामद कर लिया गया। तीनों किशोरों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बना रहा। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रात में आई तेज धूलभरी आंधी, होर्डिंग उड़े, एमपी में 45 शहर हीटवेव की चपेट में कलेक्टर-निगम कमिश्नर ने देखी सिरपुर-लिंबोदी तालाब की स्थित
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