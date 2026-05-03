गोरखपुर में ‘बिच्छू गैंग’ का पर्दाफाश, सात गिरफ्तार

गोरखपुर पुलिस ने यात्रियों को लूटने वाले ‘बिच्छू गैंग’ के सरगना और उसके सात साथियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सुनियोजित तरीके से बस और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को निशाना बनाता था। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों से चोरी के सामान और वारदात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं।

गोरखपुर में यात्रियों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले कुख्यात ‘ बिच्छू गैंग ’ का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कैंट थाना पुलिस ने रविवार को गिरोह के सरगना मुकेश कुमार सहित सात अपराध ियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश फिरोजाबाद और हाथरस जिले के रहने वाले हैं और आगरा जिले में इनका आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना मुकेश कुमार , जिसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं, और उसका सहयोगी अर्जुन , जिसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस संगठित अपराध में शामिल थे। यह गिरोह विभिन्न शहरों में घूम-घूम कर यात्रियों को निशाना बनाता था और उनके सामान व गहने लूटता था। यह खुलासा एसपी सिटी निमिष पाटील ने रविवार दोपहर पुलिस लाइन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर जिले के पटहेरवा गांव के घनश्याम सिंह अपनी पत्नी विमलावती के साथ सहारनपुर के विजय कालोनी में रहते हैं। 17 अप्रैल को, वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव जा रहे थे। गोरखपुर में रोडवेज की बस में सवार होने के बाद, उन्होंने अपना सामान बस के अंदर रखा, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें बाहर रखने को कहा। इसी दौरान, उनके गहने, सात हजार रुपये और एक साड़ी चोरी हो गई। इस घटना के संबंध में कैंट थाने में कंडक्टर और छह-सात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गहन जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जांच के आधार पर, पुलिस ने रविवार सुबह रेलवे स्टेशन रोड से विवेक कुमार, ललितेश, नरेंद्र, अर्जुन , नीरज कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ‘ बिच्छू गैंग ’ विशेष रूप से भोर में तीन से चार बजे के बीच वारदात को अंजाम देता था, जब सड़कों पर पुलिस की आवाजाही कम होती थी। गिरोह के सदस्य किसी शहर में आकर अलग-अलग होटलों में कमरे किराए पर लेते थे। प्रत्येक सुबह 3:30 बजे, गैंग लीडर सभी सदस्यों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जगाता था। इसके बाद, 4:30 बजे के आसपास, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें घटना स्थल के बारे में निर्देश दिए जाते थे। सभी सदस्य अपने-अपने ठिकानों से निकलकर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, जहां गैंग लीडर शिकार यात्री को चिन्हित करता था और सभी सदस्यों को उनकी भूमिका बता देता था। फिर, वे यात्री के सामान रखने के बहाने उसके आसपास एकत्र हो जाते थे और भीड़ का फायदा उठाकर एक सदस्य बैग काटकर गहने व सामान निकाल लेता था। इसके बाद, वे बारी-बारी से बस से उतरकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 सेफ्टी पिन, 10 फोल्डिंग छोटी चाकू, 10 छोटी कैंची, एक साड़ी और 4000 रुपये नकद बरामद किए हैं। ये उपकरण बिना किसी शोर के बैग चीरने में माहिर थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय था। फरार सदस्य ‘बिच्छू’ की तलाश जारी है और सर्विलांस टीम को इस काम में लगाया गया है। गिरोह के सदस्य मुकेश और अर्जुन पर गोरखपुर के अलावा प्रयागराज, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बस्ती, बुलंदशहर, एटा, जौनपुर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत और मथुरा में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह गिरोह पूरे प्रदेश में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था.

गोरखपुर में यात्रियों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले कुख्यात ‘बिच्छू गैंग’ का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कैंट थाना पुलिस ने रविवार को गिरोह के सरगना मुकेश कुमार सहित सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश फिरोजाबाद और हाथरस जिले के रहने वाले हैं और आगरा जिले में इनका आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना मुकेश कुमार, जिसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं, और उसका सहयोगी अर्जुन, जिसके खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस संगठित अपराध में शामिल थे। यह गिरोह विभिन्न शहरों में घूम-घूम कर यात्रियों को निशाना बनाता था और उनके सामान व गहने लूटता था। यह खुलासा एसपी सिटी निमिष पाटील ने रविवार दोपहर पुलिस लाइन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर जिले के पटहेरवा गांव के घनश्याम सिंह अपनी पत्नी विमलावती के साथ सहारनपुर के विजय कालोनी में रहते हैं। 17 अप्रैल को, वे एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव जा रहे थे। गोरखपुर में रोडवेज की बस में सवार होने के बाद, उन्होंने अपना सामान बस के अंदर रखा, लेकिन कंडक्टर ने उन्हें बाहर रखने को कहा। इसी दौरान, उनके गहने, सात हजार रुपये और एक साड़ी चोरी हो गई। इस घटना के संबंध में कैंट थाने में कंडक्टर और छह-सात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गहन जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप गिरोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जांच के आधार पर, पुलिस ने रविवार सुबह रेलवे स्टेशन रोड से विवेक कुमार, ललितेश, नरेंद्र, अर्जुन, नीरज कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि ‘बिच्छू गैंग’ विशेष रूप से भोर में तीन से चार बजे के बीच वारदात को अंजाम देता था, जब सड़कों पर पुलिस की आवाजाही कम होती थी। गिरोह के सदस्य किसी शहर में आकर अलग-अलग होटलों में कमरे किराए पर लेते थे। प्रत्येक सुबह 3:30 बजे, गैंग लीडर सभी सदस्यों को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जगाता था। इसके बाद, 4:30 बजे के आसपास, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए उन्हें घटना स्थल के बारे में निर्देश दिए जाते थे। सभी सदस्य अपने-अपने ठिकानों से निकलकर बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, जहां गैंग लीडर शिकार यात्री को चिन्हित करता था और सभी सदस्यों को उनकी भूमिका बता देता था। फिर, वे यात्री के सामान रखने के बहाने उसके आसपास एकत्र हो जाते थे और भीड़ का फायदा उठाकर एक सदस्य बैग काटकर गहने व सामान निकाल लेता था। इसके बाद, वे बारी-बारी से बस से उतरकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 सेफ्टी पिन, 10 फोल्डिंग छोटी चाकू, 10 छोटी कैंची, एक साड़ी और 4000 रुपये नकद बरामद किए हैं। ये उपकरण बिना किसी शोर के बैग चीरने में माहिर थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या यह गिरोह अन्य राज्यों में भी सक्रिय था। फरार सदस्य ‘बिच्छू’ की तलाश जारी है और सर्विलांस टीम को इस काम में लगाया गया है। गिरोह के सदस्य मुकेश और अर्जुन पर गोरखपुर के अलावा प्रयागराज, आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बस्ती, बुलंदशहर, एटा, जौनपुर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बागपत और मथुरा में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच से पता चला है कि यह गिरोह पूरे प्रदेश में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था





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