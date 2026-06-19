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गोरखपुर शिक्षक आत्महत्या मामला: पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव जेल भेजी गईं, पति से मुलाकात पर भावुक हुईं

अपराध/शिक्षा News

गोरखपुर शिक्षक आत्महत्या मामला: पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव जेल भेजी गईं, पति से मुलाकात पर भावुक हुईं
गोरखपुरशिक्षक आत्महत्याBSA शालिनी श्रीवास्तव
📆19-06-2026 04:13:00
📰Dainik Bhaskar
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गोरखपुर में शिक्षक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद पूर्व BSA शालिनी श्रीवास्तव को दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चार महीने से फरार चल रही शालिनी जेल में पति से मिलकर रो पड़ीं। चार पन्नों के सुसाइड नोट और वीडियो में उन्होंने शालिनी पर भ्रष्टाचार और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में फरार लिपिक संजीव सिंह की तलाश जारी है।

गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में तैनात सहायक अध्यापक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शालिनी श्रीवास्तव को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चार महीने से फरार चल रही शालिनी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। गुरुवार को जेल में उनके पति सौरभ कुमार सिन्हा और देवर मिलने पहुंचे, तो वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं। परिवार ने उन्हें कपड़े और अन्य जरूरी सामान दिया। जेल प्रशासन के अनुसार शालिनी फिलहाल खामोश हैं और महिला बैरक में उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। कृष्णमोहन सिंह कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे और गौरीबाजार विकासखंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में पढ़ाते थे। 20 फरवरी 2026 की रात उन्होंने अपने गोरखपुर स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पहले उन्होंने चार पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश छोड़ा, जिसमें तत्कालीन BSA शालिनी श्रीवास्तव , पटल सहायक संजीव सिंह और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिक्षक ने आरोप लगाया कि उनके प्रकरण के निस्तारण के लिए प्रति शिक्षक 16 लाख रुपए लिए गए और बाद में चार लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचार को उन्होंने आत्महत्या का कारण बताया। घटना के बाद पुलिस ने शालिनी श्रीवास्तव, संजीव सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति बनाई, जबकि शासन स्तर पर चार सदस्यीय जांच समिति गठित हुई। शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर शालिनी को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने शुरुआत में उन पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा, बाद में इसे बढ़ाकर 25 हजार कर दिया। शालिनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जिलों में दबिश दी। अब जेल में पूछताछ जारी है और मामले में फरार पटल सहायक संजीव सिंह की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शिक्षक के आत्महत्या से पहले का वीडियो और सुसाइड नोट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शालिनी की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा.

गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में तैनात सहायक अध्यापक कृष्णमोहन सिंह की आत्महत्या के मामले में नामजद पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) शालिनी श्रीवास्तव को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चार महीने से फरार चल रही शालिनी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। गुरुवार को जेल में उनके पति सौरभ कुमार सिन्हा और देवर मिलने पहुंचे, तो वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं। परिवार ने उन्हें कपड़े और अन्य जरूरी सामान दिया। जेल प्रशासन के अनुसार शालिनी फिलहाल खामोश हैं और महिला बैरक में उनकी विशेष निगरानी की जा रही है। कृष्णमोहन सिंह कुशीनगर के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे और गौरीबाजार विकासखंड के कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में पढ़ाते थे। 20 फरवरी 2026 की रात उन्होंने अपने गोरखपुर स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पहले उन्होंने चार पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो संदेश छोड़ा, जिसमें तत्कालीन BSA शालिनी श्रीवास्तव, पटल सहायक संजीव सिंह और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए। शिक्षक ने आरोप लगाया कि उनके प्रकरण के निस्तारण के लिए प्रति शिक्षक 16 लाख रुपए लिए गए और बाद में चार लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। मानसिक प्रताड़ना और भ्रष्टाचार को उन्होंने आत्महत्या का कारण बताया। घटना के बाद पुलिस ने शालिनी श्रीवास्तव, संजीव सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की। जांच के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति बनाई, जबकि शासन स्तर पर चार सदस्यीय जांच समिति गठित हुई। शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर शालिनी को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने शुरुआत में उन पर 10 हजार रुपए का इनाम रखा, बाद में इसे बढ़ाकर 25 हजार कर दिया। शालिनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जिलों में दबिश दी। अब जेल में पूछताछ जारी है और मामले में फरार पटल सहायक संजीव सिंह की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। शिक्षक के आत्महत्या से पहले का वीडियो और सुसाइड नोट पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शालिनी की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में जल्द ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा

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गोरखपुर शिक्षक आत्महत्या BSA शालिनी श्रीवास्तव जेल भ्रष्टाचार

 

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