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गोरखपुर के बदमाश भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लू की मुठभेड़ में मौत

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गोरखपुर के बदमाश भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लू की मुठभेड़ में मौत
भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लूगोरखपुर के बदमाशमुठभेड़ में मौत
📆08-06-2026 13:54:00
📰Dainik Jagran
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भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लू की मुठभेड़ में मौत, 50 हजार का इनाम था उनके सर्वेक्षण पर। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला दर्ज था। इसमें फरार घोषित होने पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गोरखपुर के बदमाश भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लू की मुठभेड़ में मौत , 50 हजार का इनाम था उनके सर्वेक्षण पर। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का मामला दर्ज था। इसमें फरार घोषित होने पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। भानुप्रताप सिंह ने एक अगस्त 2023 को एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी। उन्होंने जानलेवा हमला किया था और कर्मचारी को गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने घटना के समय अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला व मारपीट का केस दर्ज किया था। विवेचना के उपरांत दौरान बैग छीनने का मामला प्रकाश में आने पर पुलिस ने लूट की धारा बढ़ाई। विवेचना में गोरखपुर के बेलघाट विधनापार के भानु प्रताप सिंह उर्फ बब्लू, गोरखपुर के सिकरीगंज कोटिया विशुनपुर के अंकित तिवारी, आजमगढ़ के अहिरौला के कोठरा के केशरचंद्र उर्फ केशर की संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस ने नाम बढ़ाते हुए चार्जशीट न्यायालय भेजी थी। भानु प्रताप सिंह की गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय ने धारा 82 के तहत कुर्की की उद्घोषणा पत्र जारी किया। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर पुलिस ने 20 दिसंबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकी थी। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी डाॅ.

तेजवीर सिंह ने बताया कि भानुप्रताप पर पुलिस अधीक्षक ने 2025 में 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मई 2026 में इनाम की धनराशि बढ़ाकर 25 हजार और फिर डीआइजी ने 50 हजार की थी

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भानुप्रताप सिंह उर्फ बब्लू गोरखपुर के बदमाश मुठभेड़ में मौत 50 हजार का इनाम लूट का मामला

 

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