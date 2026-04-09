गोरखपुर रेस्टोरेंट में बिरयानी में मिला कॉकरोच, रेस्टोरेंट बंद, खाद्य विभाग की कार्रवाई

गोरखपुर के बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट में बिरयानी में कॉकरोच मिलने के बाद हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया और जांच शुरू कर दी है। एक ग्राहक ने आरोप लगाया कि बिरयानी में मरा हुआ कॉकरोच मिला था, जिसके बाद लोगों ने खाना छोड़ दिया। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट की स्वच्छता पर सवाल उठ रहे हैं।
गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में बिरयानी में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। यह घटना सिटी मॉल स्थित बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट में हुई, जहाँ एक युवक अपने परिवार के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। पार्टी के दौरान, जब खाना परोसा गया, तो एक ग्राहक की बिरयानी में एक मरा हुआ कॉकरोच मिला, जिससे वहाँ मौजूद लोग भड़क गए और उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद, ग्राहकों ने खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।\खाद्य
विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और किचन तथा आसपास के क्षेत्रों में कॉकरोच घूमते हुए पाए। टीम ने भोजन के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा और रेस्टोरेंट को तब तक के लिए बंद करने का आदेश दिया, जब तक कि वह सभी स्वच्छता मानकों को पूरा नहीं कर लेता। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में गंदगी भी पाई गई थी, जिसके लिए संचालक को नोटिस जारी किया गया है। रेस्टोरेंट में मौजूद एक ग्राहक सचिन वर्मा ने बताया कि कॉकरोच मिलने के बाद सभी ने खाना छोड़ दिया और रेस्टोरेंट की लापरवाही पर सवाल उठाया। वहीं, एक अन्य ग्राहक अमरपाल रावत ने बताया कि जब उन्होंने दोबारा बिरयानी मंगवाई तो उसमें कॉकरोच का बच्चा मिला, जिसके बाद उन्होंने खाना छोड़ दिया। रेस्टोरेंट के मैनेजर दिलीप कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि वे साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। इस घटना के बाद, खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट को सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है और दोबारा जांच करने की बात कही है।\इस घटना ने रेस्टोरेंट की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य विभाग की त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि वे खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस घटना ने लोगों को रेस्टोरेंट में भोजन करने से पहले सावधानी बरतने और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। यह भी उजागर होता है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है। इस घटना ने रेस्टोरेंट मालिकों को भी सीख दी है कि उन्हें अपनी स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रथाओं में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। खाद्य विभाग ने इस मामले में आगे की जांच जारी रखने और रेस्टोरेंट की कमियों को दूर करने के बाद ही इसे फिर से खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।\एक अन्य खबर में, मथुरा में एक 17 वर्षीय लड़की ने एक बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसके बाद उसने हंगामा किया। लड़की ने एक पुलिसकर्मी से मदद मांगी और थाने जाने के लिए ऑटो मंगवाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की और उसकी मां दिख रही हैं
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